Закупки зерна в госфонд РФ фактически остановились

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Закупочные интервенции на рынке зерна фактически остановились. Как сообщается в пресс-релизе Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа), в понедельник, как и 30-31 мая, закупок не было, торговые дни завершились с нулевым результатом.

Последний результативный день - 28 мая, когда в фонд было куплено 2,7 тыс. тонн зерна. Всего на минувшей неделе объем закупок составил 5 265 тонн зерна.

Всего с 11 декабря 2023 года в фонд закуплено 1 млн 066,5 тыс. тонн зерна на 15,26 млрд рублей. В частности, государство приобрело 18,36 тыс. тонн пшеницы 3 класса урожая 2022 года (на 276,6 млн рублей), 537 705 тонн пшеницы 3 класса урожая 2023 года (на 8,2 млрд рублей), 60 615 тонн пшеницы 4 класса урожая 2022 года (на 886,365 млн рублей), 410,13 тыс. тонн пшеницы 4 класса урожая 2023 года (на 5,4 млрд рублей), 4 185 тонн ржи урожая 2022 года (на 46,49 млн рублей) и 35 505 тонн ржи урожая 2023 года (на 384,7 млн рублей).

Следующие торги назначены на 4-6 июня.

Как сообщалось, в ходе интервенций, которые начались 11 декабря 2023 года, планируется закупить в фонд 2 млн тонн зерна. Предполагается, что запасы зерна госфонда будут направлены на нужды мукомольной и хлебопекарной промышленности.

По данным Минсельхоза, озвученным на недавнем Всероссийском зерновом форуме, с учетом ранее закупленных 3 млн тонн в фонде имеется 4 млн тонн зерна.