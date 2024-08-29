Чистая прибыль РЖД по МСФО в I полугодии снизилась на 11,4%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ОАО "РЖД" по МСФО в I полугодии 2024 г. снизилась на 11,4%, до 114 млрд руб. с 128,7 млрд руб. годом ранее, сказано в отчете компании.

Доходы выросли на 8,5%, до 1,6 трлн руб.

В том числе доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре увеличились на 6,8% до 1,2 трлн руб., доходы от пассажирских перевозок - на 20,8%, до 185,1 млрд руб. - "за счет увеличения пассажирооборота на 8,6% вследствие повышения спроса на пассажирские перевозки внутри страны", поясняют РЖД.

Операционная прибыль сократилась на 2,8%, до 254,9 млрд руб.

"В 2024 г. продолжилась реализация инвестиционных проектов, направленных на обновление парка локомотивов, повышение пропускной и провозной способности и обеспечение безопасности железнодорожной инфраструктуры, включая реализацию приоритетных инфраструктурных проектов в рамках государственных программ развития транспортной инфраструктуры. Суммарные активы холдинга РЖД в I полугодии 2024 г. выросли на 4,7% и составили 8 трлн 582,3 млрд руб.", - отмечают в РЖД.

Промежуточная отчетность холдинга учитывает результаты деятельности ОАО "РЖД" и 94 дочерних компаний.

ОАО "Российские железные дороги" создано 1 октября 2003 г. 100% акций компании принадлежат государству.