Intel задумалась о разделении бизнеса по разработке чипов и литейных операций

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Intel Corp. ведет консультации с инвестбанками, обсуждая различные сценарии, которые позволили бы компании преодолеть проблемы в бизнесе, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В частности, компания рассматривает возможность отделения операций по производству чипов на заказ (Intel Foundry, литейные операции) от бизнеса по разработке чипов, отмечают источники. Кроме того, Intel изучает, какие проекты можно было бы свернуть.

Варианты потенциальных шагов, как ожидается, будут презентованы на заседании совета директоров компании в сентябре.

Консультантами Intel являются Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc.

Источники предупреждают, что консультации Intel с инвестбанками являются предварительными, и в ближайшие время никаких шагов ждать не стоит.

Intel переживает один из самых сложных периодов в своей истории. Результаты компании за второй квартал, опубликованные в начале августа, разочаровали инвесторов, как и ее прогнозы на третий квартал. Intel объявила о приостановке дивидендных выплат и масштабном сокращении штата сотрудников.

Акции компании подешевели на 60% с начала текущего года. Они прибавляют в цене 2,7% на предварительных торгах в пятницу.

С капитализацией чуть более $86 млрд Intel выпала из десятки крупнейших мировых чипмейкеров. При этом еще в 2021 году ее выручка была втрое больше, чем у Nvidia Corp.