Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

Intel задумалась о разделении бизнеса по разработке чипов и литейных операций

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Intel Corp. ведет консультации с инвестбанками, обсуждая различные сценарии, которые позволили бы компании преодолеть проблемы в бизнесе, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В частности, компания рассматривает возможность отделения операций по производству чипов на заказ (Intel Foundry, литейные операции) от бизнеса по разработке чипов, отмечают источники. Кроме того, Intel изучает, какие проекты можно было бы свернуть.

Варианты потенциальных шагов, как ожидается, будут презентованы на заседании совета директоров компании в сентябре.

Консультантами Intel являются Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc.

Источники предупреждают, что консультации Intel с инвестбанками являются предварительными, и в ближайшие время никаких шагов ждать не стоит.

Intel переживает один из самых сложных периодов в своей истории. Результаты компании за второй квартал, опубликованные в начале августа, разочаровали инвесторов, как и ее прогнозы на третий квартал. Intel объявила о приостановке дивидендных выплат и масштабном сокращении штата сотрудников.

Акции компании подешевели на 60% с начала текущего года. Они прибавляют в цене 2,7% на предварительных торгах в пятницу.

С капитализацией чуть более $86 млрд Intel выпала из десятки крупнейших мировых чипмейкеров. При этом еще в 2021 году ее выручка была втрое больше, чем у Nvidia Corp.

Goldman Sachs Morgan Stanley Intel Nvidia США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Силуанов ожидает роста ВВП России в 2024 г. на уровне 3,9%

Банк России впервые установил ненулевую антициклическую надбавку

Банк России впервые установил ненулевую антициклическую надбавку

РФ продлила по 31 августа 2026 г. пошлины на экспорт подсолнечного масла, сои и шрота

РФ продлила по 31 августа 2026 г. пошлины на экспорт подсолнечного масла, сои и шрота

"Роснефть" в I полугодии добыла 131,3 млн т н.э.

"Роснефть" в I полугодии добыла 131,3 млн т н.э.

Nokia задумалась о продаже бизнеса в сфере оборудования для мобильных сетей

Nokia задумалась о продаже бизнеса в сфере оборудования для мобильных сетей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });