Накопительные пенсии в РФ вырастут на 7% с августа

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Социальный фонд России проведет с 1 августа беззаявительный перерасчет накопительной пенсии на 7% и срочной пенсионной выплаты на 6,92%, сообщается на сайте Соцфонда.

"Социальный фонд проведет с 1 августа беззаявительный перерасчет накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, которую получают участники программы софинансирования пенсии", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

Согласно сообщению, накопительные пенсии порядка 118,8 тыс. россиян с августа будут увеличены на 7%. Ежемесячная прибавка к пенсии 41,8 тыс. участников программы софинансирования пенсионных накоплений будет повышена на 6,92%.

В Соцфонде пояснили, что перерасчет связан с результатами инвестирования средств управляющими компаниями в предыдущем году.

В сообщении поясняется, что средний размер накопительной пенсии сегодня составляет 1,2 тыс. руб. в месяц. Средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования - 2,4 тыс. руб. в месяц.

Кроме того, до 1 августа Соцфонд завершит доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в течение прошлого года. По действующим правилам, их оформляют, если накопления выплачиваются сразу всей суммой либо если средства получают правопреемники.