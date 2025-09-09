Банк России оптимизирует региональную сеть для обслуживания наличных

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Банк России пересмотрит модель своего регионального присутствия в части обслуживания наличного денежного обращения (НДО) из-за активизации роли банков и уменьшения оборота наличных, заявил директор департамента наличного денежного обращения ЦБ Василий Прокофьев на международном Плас-форуме "Платежный бизнес и денежное обращение 2025".

"Активное вовлечение кредитных организаций в обеспечение непрерывности наличного денежного обращения даёт основания нам пересмотреть степень нашего территориального присутствия. Свою роль здесь играет и постоянное уменьшение оборота наличных денег. Мы это видим, это основные предпосылки централизации наших функций", - сообщил он.

ЦБ, в частности, планирует исключить дублирующие операции. "Это приведет к оптимизации документооборота и трудозатрат. Современные технологии позволят стандартизировать и повысить эффективность наших бизнес-процессов", - добавил глава департамента Банка России.

В перспективе в составе главных территориальных управлений ЦБ будет семь центров организации наличных денежного обращения и операционного обслуживания, добавил он. "Это будет такой наш административный ресурс, полный цикл обслуживания клиентов мы сосредоточим в операционно-кассовых центрах - в среднесрочной перспективе на территории России будут функционировать порядка 50 таких центров, безусловно, задачи по поддержанию наличного денежного обращения будут эффктивно реализовываться", - отметил Прокофьев.

Банк России все предыдущие годы тоже проводил оптимизацию сети подразделений. Эти задачи зафиксированы в действующих основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021-2025 годы.

В прошлом году ЦБ приступил к разработке основных направлений развития НДО на 2026-2030 годы. Банк России в целом планирует сохранить преемственность с предыдущими программными документами, заявил Прокофьев.

"Принципиально новыми, наверное, стратегическими темами станут цифровизация клиентского обслуживания, регулирование рынка инкассации и трансформация модели регионального присутствия Банка России. Здесь бы я отметил, что до утверждения советом директоров Банка России это пока наш проект, соответственно, возможны изменения в ту или иную сторону, учитывая приоритеты", - добавил глава департамента ЦБ.

Он напомнил, что регулятор сейчас работает над проектом расчетно-кассового облуживания клиентов круглосуточно все дни недели. "Этот проект даст возможность клиентам получать расчетно-кассовые услуги в любое время суток, в нерабочие дни. Это, конечно, актуально для наших клиентов, особенно в больших городах, где постоянно напряженный дорожный трафик. Уменьшится время нахождения клиентов в наших подразделениях, регистрация будет полностью автоматизирована. И на сегодня мы почти готовы, вплотную подошли к пилоту в нашем кассовом центре в Москве на Волоколамском шоссе. Там сейчас ведутся подготовительные работы для оснащения всем необходимым высокотехнологичным оборудованием", - сказал Прокофьев.

ЦБ в 2024 году также опубликовал доклад, посвященный развитию и регулированию рынка инкассации и перевозки наличных денег. "По итогам обсуждения мы приняли решение о доработке нашей действующей системы и схемы взаимодействия. В периметр нашего регулирования, помимо кредитных организаций, планируется включить и другие организации-перевозчики. Предлагается наделить Банк России правом ввести реестр перевозчиков, устанавливать требования к ним. Будут также предусмотрены меры ответственности к организациям, не включенным в этот реестр, но тем не менее осуществляющим перевозку наличных денег. Ожидается, что данные инициативы помогут в борьбе с недобросовестной конкуренцией на рынке и снизят риск отсутствия поставщика услуг на отдаленных территориях", - заявил глава департамента ЦБ.