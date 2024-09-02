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Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в августе выросли на 14,7%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей Lada на российском рынке в августе 2024 года выросли в годовом выражении на 14,7% до 38,214 тыс. шт., сообщила пресс-служба АО "АвтоВАЗ".

Августовский результат продаж компании был на 1,5% больше июльского – в позапрошлом месяце в РФ, как сообщалось, было реализовано 37,645 тыс. машин отечественного бренда.

Продажи Lada Granta в августе составили 16,703 тыс. шт., что, как отмечают в "АвтоВАЗе", соответствуют среднегодовому показателю. Динамику г/г автопроизводитель не приводит, но, исходя из данных за август 2023 года, в прошлом месяце по модели зафиксировано снижение реализации на 0,5%. Lada Vesta в августе разошлась тиражом 11,513 тыс. автомобилей (+72,9%). Семейство Niva в прошлом месяце продемонстрировало стабильные показатели продаж - было реализовано 3,721 тыс. внедорожников Lada Niva Legend и 4,182 тыс. Lada Niva Travel. Lada Largus, вновь вышедший в продажу два месяца назад, продолжает рост – в августе продано 1,042 тыс. пассажирских универсалов (+37,6% к июлю) и 465 фургонов (+67,3% соответственно).

Всего за январь-август 2024 года "АвтоВАЗ" продал в РФ 293,49 тыс. пассажирских и коммерческих Lada (+42,2%), в том числе Lada Granta – 137,876 тыс. шт. (+4,4%), Lada Vesta – 84,195 тыс. шт. (рост в 4,9 раза на низкой базе), Lada Niva Legend – 30,699 тыс. (+25,6%), Lada Niva Travel – 33,743 тыс. (+12,7%).

План производства "АвтоВАЗа" на этот год в начале года был заявлен на уровне 500 тыс. шт., продать на российском рынке компания намеревалась порядка 450 тыс. машин. Президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов в июне сообщал, что фактический выпуск Lada по году может оказаться на 5-10% выше.

АвтоВАЗ Lada
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