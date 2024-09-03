Продажи легковых машин и легких коммерческих авто в РФ в августе выросли на 33%
Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в августе 2024 года выросли в годовом выражении на 33,1%, до 158 396 штук. По сравнению с июлем текущего года, в котором по оценке министерства было продано 145 656 легковых автомобилей и LCV, рынок вырос на 8,8%, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК") - совместного предприятия "Автостата" и оператора ЭПТС АО "Электронный паспорт".
В частности, за прошлый месяц в РФ было реализовано 146 354 легковых автомобиля (+35% г/г и +9% м/м), 12 042 LCV (+16% и +6% соответственно), 10 767 грузовиков (-32% и -4%) и 1,34 тыс. автобусов (-11% и -16%).
В январе-августе 2024 года в РФ было реализовано 1 173 614 единиц автотехники всех типов - на 52% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В частности, легковых и легких коммерческих автомобилей с начала года в РФ было реализовано 1,079 млн шт. (+60,7%), грузовиков - 81 326 (-10%), автобусов - 13 619 шт. (+12%).
Продажи новой автотехники в РФ за август и 8 мес. 2024г с динамикой г/г, тыс. шт.*
|Тип техники
|Август 2024 г.
|Август 2023 г.
|Изменение
|8 мес. 2024 г.
|8 мес. 2023 г.
|Изменение
|Легковые авто
|146,354
|108,606
|+35%
|994,644
|609,833
|+63%
|LCV
|12,042
|10,4
|+16%
|84,025
|61,390
|+37%
|Грузовые авто
|10,767
|15,889
|-32%
|81,326
|89,89
|-10%
|Автобусы
|1,34
|1,507
|-11%
|13,619
|12,122
|+12%
|ИТОГО
|170,503
|136,402
|+25%
|1173,614
|773,235
|+52%
*- подсчеты Минпромторга на основе данных ППК
Подробностей о модельной структуре рынка Минпромторг в своем пресс-релизе не приводит. "АвтоВАЗ", традиционно лидирующий на российском рынке, накануне сообщил, что за август в РФ было продано 38 214 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada - на 14,7% больше по сравнению с августом 2023 года и на 1,5% меньше, чем в июле этого года. За восемь месяцев продажи "АвтоВАЗа" на внутреннем рынке составили 293,49 тыс. (+42,2%).