Продажи легковых машин и легких коммерческих авто в РФ в августе выросли на 33%

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в августе 2024 года выросли в годовом выражении на 33,1%, до 158 396 штук. По сравнению с июлем текущего года, в котором по оценке министерства было продано 145 656 легковых автомобилей и LCV, рынок вырос на 8,8%, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК") - совместного предприятия "Автостата" и оператора ЭПТС АО "Электронный паспорт".

В частности, за прошлый месяц в РФ было реализовано 146 354 легковых автомобиля (+35% г/г и +9% м/м), 12 042 LCV (+16% и +6% соответственно), 10 767 грузовиков (-32% и -4%) и 1,34 тыс. автобусов (-11% и -16%).

В январе-августе 2024 года в РФ было реализовано 1 173 614 единиц автотехники всех типов - на 52% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В частности, легковых и легких коммерческих автомобилей с начала года в РФ было реализовано 1,079 млн шт. (+60,7%), грузовиков - 81 326 (-10%), автобусов - 13 619 шт. (+12%).

Продажи новой автотехники в РФ за август и 8 мес. 2024г с динамикой г/г, тыс. шт.*

Тип техники Август 2024 г. Август 2023 г. Изменение 8 мес. 2024 г. 8 мес. 2023 г. Изменение Легковые авто 146,354 108,606 +35% 994,644 609,833 +63% LCV 12,042 10,4 +16% 84,025 61,390 +37% Грузовые авто 10,767 15,889 -32% 81,326 89,89 -10% Автобусы 1,34 1,507 -11% 13,619 12,122 +12% ИТОГО 170,503 136,402 +25% 1173,614 773,235 +52%

*- подсчеты Минпромторга на основе данных ППК

Подробностей о модельной структуре рынка Минпромторг в своем пресс-релизе не приводит. "АвтоВАЗ", традиционно лидирующий на российском рынке, накануне сообщил, что за август в РФ было продано 38 214 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada - на 14,7% больше по сравнению с августом 2023 года и на 1,5% меньше, чем в июле этого года. За восемь месяцев продажи "АвтоВАЗа" на внутреннем рынке составили 293,49 тыс. (+42,2%).