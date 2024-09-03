Минтранс вернулся к идее строительства ж/д ветки Кызыл - Курагино и проведет оценку проекта

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Министерство транспорта РФ возвращается к идее строительства железнодорожной ветки Кызыл - Курагино, планирует провести оценку проекта. Об этом сообщил журналистам первый замминистра транспорта РФ Валентин Иванов в кулуарах ВЭФ-2024.

"Прорабатывается вопрос продолжения этой линии (Кызыл - Курагино - ИФ) через Туву, через Монголию в направлении Китая. Нужно оценить стоимость ее капитальных вложений, возможность реализации строительства, техническую возможность и второе – возможность возврата средств, если действительно мы будем строить какую-то новую железнодорожную линию между Россией, Китаем и Монголией", - сказал он.

Иванов уточнил, что проект предполагается осуществлять за счет возвратных средств.

План реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа, опубликованный в октябре 2023 г. на сайте правительства РФ, предусматривает формирование двух новых ж/д коридоров в КНР: из Кемеровской области и с юга Красноярского края.

Первый коридор предполагает создание Северо-Сибирской железнодорожной магистрали (Севсиб), обоснование инвестиций в которую должно быть готово в 2025 г.

Второй коридор должен пройти через Туву, включив в себя перспективную линию Курагино - Кызыл. Далее железную дорогу планируют продлить на юг с пересечением границы России и Монголии через погранпереход Цаган-Толгой – Арс-Сурь. В Монголии коридор разделяется на два. "Северный" маршрут идет на город Эрдэнэт, примыкает к существующей Трансмонгольской железной дороге, которая через Улан-Батор и Замын-Уудэ выходит в Китай в город Эрлянь (Эрен-Хото), откуда имеется прямой выход на Пекин и Тяньцзинь. "Западный" маршрут второго коридора предполагает строительство линии от Арс-Сури через монгольский город Кобдо (Ховд) и китайский город Такешкен (Такэшэкэнь) до Урумчи.

Подготовить предложения по второму коридору было поручено правительствам Красноярского края и Тувы, Минэкономразвития РФ, МИД РФ, Минтрансу и РЖД в 2024 г.

В марте 2023 г. вопрос создания трансграничных ж/д коридоров до Урумчи в Китае обсуждался на Красноярском экономическом форуме (КЭФ). Тогда власти Кемеровской области впервые озвучили предложение строить линию от самой южной станции Западно-Сибирской железной дороги - Таштагола. Вопрос ее трассировки до сих пор остается неясным, так как Кузбасс и Синьцзян-Уйгурский автономный район разделяют Алтайские горы, причем на госгранице РФ-КНР находится природный парк "Зона покоя Укок", имеющий высокий природоохранный статус.

Тогда же на КЭФ глава Тувы Владислав Ховалыг сообщал, что совместно с Хакасией и Красноярским краем прорабатывается другой трансграничный маршрут в Урумчи со стороны южного хода Транссиба через Кызыл. По словам Ховалыга, техническое задание на разработку ТЭО ж/д коридора готово, подбирается пул заинтересованных инвесторов, готовых профинансировать разработку ТЭО.

Как сообщалось, весной 2021 г. правительство РФ поручило "Росжелдору" заключить с АО "ТЭПК Кызыл-Курагино" ("дочка" АО "Тувинская энергетическая промышленная корпорация", ТЭПК) соглашение о приостановке концессии на строительство ж/д линии Элегест - Кызыл - Курагино на срок до 5 лет без штрафных санкций.

Проект строительства ветки предполагалось реализовать по 30-летнему концессионному соглашению. По новой линии планировалось вывозить уголь с Элегестского месторождения на железную дорогу Междуреченск - Тайшет и далее - на Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали.