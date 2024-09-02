Путин прибыл в Тыву

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл в понедельник с рабочей поездкой в Тыву.

Ожидается, что в первый учебный день года президент посетит одну из средних школ Кызыла и проведет там открытый урок "Разговор о важном".

Также в Кызыле у президента запланировано совещание по вопросам социально-экономического развития Тывы, рабочая встреча с главой региона Владиславом Ховалыгом и посещение Президентского кадетского училища.

Путина ждут и в буддийском монастыре "Тубтен Шедруб Линг".

Президент РФ в последний раз посещал Кызыл с рабочим визитом в сентябре 2014 года, однако неоднократно проводил здесь отпуск.

Тыва - первый пункт поездки президента, которая продолжится официальным визитом в Монголию, а затем участием в Восточном Экономическом форуме во Владивостоке.