Экс-глава Volkswagen Винтеркорн предстал перед судом по делу о дизельном скандале

Экс-глава Volkswagen Мартин Винтеркорн Фото: DPA/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Бывший глава германского автопроизводителя Volkswagen Мартин Винтеркорн во вторник предстал перед судом Брауншвейга в рамках разбирательств по обвинениям в мошенничестве и манипулировании рынком в связи со скандалом вокруг использования компанией программного обеспечения, позволившего миллионам машин пройти тесты на соответствие двигателей экологическим стандартам и выбрасывать высокие объемы вредных веществ, сообщает Associated Press.

Обвинение утверждает, что Винтеркорн знал о незаконном ПО задолго до того, как американское Агентство по охране окружающей среды (Environmental Protection Agency, EPA) сообщило о выявлении соответствующего нарушения в сентябре 2015 года, вскоре после чего он подал в отставку. Как говорится в обвинительном заключении, Винтеркорн узнал о проблеме не позднее мая 2014 года, но не стал прекращать реализацию машин с таким ПО.

Обвиняемый настаивает, что узнал об использовании этого ПО лишь незадолго до сообщения EPA, и называл обвинения в свой адрес некорректными.

Его адвокат Феликс Дорр перед заседанием суда во вторник заявил, что "наш клиент решительно отвергает выдвинутые против него обвинения", а занятие должности CEO не делает его ответственным за скандал в каком бы то ни было отношении.

Винтеркорн должен был предстать перед судом еще в 2021 году вместе с четырьмя другими топ-менеджерами VW, однако рассмотрение обвинений в его адрес отложили по состоянию здоровья. Сейчас бывшему главе автомобильного гиганта 77 лет.

Винтеркорна обвиняют в обмане покупателей автомобилей в связи с продажей продукции с нелегальным ПО, манипулировании рынком акций в связи с нераскрытием необходимой информации и даче ложных показаний парламентской комиссии в 2017 году.

В случае признания виновным ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Судебные заседания запланированы на период по сентябрь 2025 года включительно.

Программное обеспечение, о котором идет речь, усиливало контроль за выбросами на время тестов и ослабляло его во время ежедневной эксплуатации автомобилей, в связи с чем выбросы оксида азота могли превышать допустимые нормы. Оксид азота может вызвать раздражение дыхательных путей и способствовать развитию астмы.

По данным обвинения, это ПО было на машинах Volkswagen в Европе и США уже в 2006 году.

Так называемый дизельный скандал, или "дизельгейт", обошелся компании более чем в 31 млрд евро в виде штрафов и компенсаций, а доля автомобилей с дизельными двигателями, считавшихся экономичнее бензиновых, на европейском рынке значительно снизилась.