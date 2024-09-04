Внешнеторговый дефицит США в июле вырос на 8% - до максимума за два года

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в июле увеличился на 8% относительно предыдущего месяца - до $78,8 млрд, сообщило министерство торговли страны.

Это максимальный показатель более чем за два года (с июня 2022 года).

Согласно пересмотренным данным, в июне отрицательное сальдо торгового баланса составило $73 млрд, а не $73,1 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста до $79 млрд с объявленного ранее июньского уровня (на 8,1%).

Объем экспорта в июле вырос на $1,3 млрд (на 0,5%) и достиг рекордных $266,6 млрд. В том числе выросли поставки за рубеж полупроводников, но снизились продажи потребительских товаров, автомобилей и запасных частей к ним. Экспорт товаров повысился на $0,7 млрд (до $175,1 млрд), услуг, в том числе туристических и финансовых, вырос на $0,5 млрд (до $91,5 млрд).

Импорт увеличился на $7,1 млрд (на 2,1%) и составил $345,4 млрд, что является самым высоким показателем с марта 2022 года. Это было обусловлено ростом закупок средств производства, промышленных материалов.

Дефицит в торговле товарами в позапрошлом месяце увеличился на $5,6 млрд - до $103,1 млрд, в то время как профицит в сфере услуг уменьшился на $0,2 млрд и составил $24,3 млрд.

Дефицит в торговле с Китаем вырос на $4,9 млрд - до $27,2 млрд, с Канадой - на $3 млрд, до $7,6 млрд.

В январе-июле общий размер внешнеторгового дефицита США увеличился на 7,7% (на $36,2 млрд) относительно аналогичного периода прошлого года. При этом экспорт вырос на 3,7%, импорт - на 4,5%.