Росстат зафиксировал снижение цен в РФ с 27 августа по 2 сентября на 0,02%

Годовая инфляция замедлилась до 8,9%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Снижение потребительских цен в РФ с 27 августа по 2 сентября составило 0,02% после роста цен на 0,03% с 20 по 26 августа, на 0,04% с 13 по 19 августа, на 0,05% с 6 по 12 августа и 0,00% с 30 июля по 5 августа, сообщил в среду Росстат.

Недельная дефляция в РФ зафиксирована впервые с февраля 2023 года (с 21 по 27 февраля 2023 года снижение цен также составило 0,02% и тогда было вызвано падением цен на огурцы). В этот раз помимо сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию дефляция произошла на фоне значительного падения цен на авиабилеты (сразу на 8,8%)

С начала месяца снижение цен в РФ ко 2 сентября составило 0,01%, инфляция с начала года ко 2 сентября составила 5,17%.

Из данных за конец августа-начало сентября этого и прошлого годов следует, что на 2 сентября годовая инфляция замедлилась до 8,90% с 9,02% на 26 августа (9,13% на конец июля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Точные цифры по годовой инфляции на конец августа Росстат опубликует 11 сентября.

Цены на плодоовощную продукцию за неделю с 27 августа по 2 сентября снизились на 1,7% (на неделе с 20 по 26 августа - уменьшились на 1,3%), в том числе на морковь снизились на 4,6%, капусту - на 4,3%, свеклу - на 3,7%, картофель - на 3,5%, лук и яблоки - на 1,7%, бананы - на 0,7%. Одновременно выросли цены на огурцы - на 1,2% и помидоры - на 0,1%.

За период с 27 августа по 2 сентября существенно выросли цены на масло сливочное - на 0,8%, молоко стерилизованное - на 0,6%, сметану - на 0,5%, молоко пастеризованное и творог - на 0,4%. При этом снизились цены: на сахарный песок - на 0,4%, яйца куриные - на 0,3%, мясо кур, муку пшеничную, крупу гречневую и чай черный - на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин увеличились за неделю на 0,2% (неделей ранее - также на 0,2%).

Стоимость авиаперелета экономическим классом с 27 августа по 2 сентября упала на 8,8% (с 20 по 26 августа - снизилась на 5,1%).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 2 сентября на уровне 8,87% (министерство высчитывает годовую инфляцию исходя из среднесуточных данных за весь сентябрь 2023 года), соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 27 августа по 2 сентября 2024 года отмечена дефляция в 0,02%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены снизились на 0,01% (после роста на 0,09% неделей ранее): ускорилась дефляция на плодоовощную продукцию (до 1,66%), на остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,13% (с 0,21% неделей ранее). В сегменте непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,08% (с 0,10% неделей ранее): продолжилось снижение темпов роста цен на легковые автомобили и ускорение снижения цен на электро- и бытовые товары. В секторе услуг снижение цен ускорилось (до 0,69% с 0,39% неделей ранее) за счет ускорения дефляции на авиабилеты на внутренние рейсы (8,85%) и услуги санаториев (2,96%)", - говорится в материале министерства.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 26 июля ожидаемо повысил ключевую ставку до 18% с 16%. Сигнал при этом остался ястребиным: "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

ЦБ одновременно повысил прогнозы по средней ключевой ставке на 2024 год (с 15-16% до 16,9-17,4%) и на 2025 год (с 10-12% до 14-16%), по инфляции - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по инфляции в 2024 году составляет 7,1% (вырос с 6,8% на начало августа).