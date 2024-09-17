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Минсельхоз не планирует продлить беспошлинную квоту на ввоз мяса кур на 2025 год

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Беспошлинная квота на ввоз в Россию мяса кур на 2025 год продлена не будет.

"Минсельхоз России держит на постоянном контроле цены на социально значимые продукты, в том числе мясную продукцию. Ситуация стабильная, продление меры на 2025 год в настоящее время не рассматривается", - сообщили "Интерфаксу" в Минсельхозе в ответ на запрос о перспективах квоты на беспошлинный ввоз курятины. Ее срок действия рассчитан до конца 2024 года.

Действующая льгота на ввоз мяса птицы с нулевой пошлиной была принята в конце 2023 года для стабилизации цен.

"За время действия меры отмечается снижение розничных цен на мясо птицы. Так, по данным Росстата, с конца 2023 года стоимость охлажденных и мороженных кур сократилась 3,7%", - заявили в ведомстве.

Размер квоты - 140 тысяч тонн. Сейчас ее остаток составляет 97,2 тыс. тонн. Таким образом, выбрано 42,8 тысячи тонн. Заявки поданы на ввоз еще 4 246 тонн.

Ввозимое мясо предназначается для производства продуктов питания.

Минсельхоз
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