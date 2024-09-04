Поиск

Уровень бедности в РФ во II квартале снизился до 8,5% с 10,1% годом ранее

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2024 года уменьшилась до 12,4 млн человек с 14,7 млн человек во II квартале 2023 года, сообщил в среду Росстат.

Уровень бедности в РФ во II квартале 2024 года снизился до 8,5% с 10,1% во II квартале 2023 года.

"Во II квартале 2024 года граница бедности составила 15 354 руб.", - говорится в сообщении Росстата.

Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер - максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года), поэтому более корректно сравнивать квартал с аналогичным кварталом прошлого года, а не с предыдущим кварталом.

Как сообщалось, в I квартале 2024 года 14,0 млн человек имели доход ниже прожиточного минимума, а уровень бедности равнялся 9,6% (против 12,1% в I квартале 2023 года).

Уровень бедности в РФ в целом за 2023 год составил 8,5% (исторический минимум) против 9,0% в 2022 году. В том числе в IV квартале 2023 года уровень бедности составил 6,2%, в III квартале - 9,4%, во II квартале - 10,1%, в I квартале - 12,1%.

Как сообщалось, в февральском послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сформулировал правительству задачу сократить уровень бедности в РФ к 2030 году до уровня ниже 7%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубль по итогам торгов в среду упал почти на 5%

Рубль по итогам торгов в среду упал почти на 5%

Вице-премьер РФ Савельев переизбран председателем совета директоров РЖД

Volvo Cars отказалась от идеи полного перехода на электромобили к 2030 году

Volvo Cars отказалась от идеи полного перехода на электромобили к 2030 году
Восточный экономический форум - 2024

"Аэрофлот" ждет положительного финрезультата за год и допускает выплату дивидендов

"Аэрофлот" ждет положительного финрезультата за год и допускает выплату дивидендов

Рубль в ходе торгов упал до минимумов с апреля в паре с юанем

Рубль в ходе торгов упал до минимумов с апреля в паре с юанем

ОПЕК+ обсуждает отсрочку планируемого с октября увеличения нефтедобычи

ОПЕК+ обсуждает отсрочку планируемого с октября увеличения нефтедобычи

Нефтяники в августе получили из бюджета по топливному демпферу 163,3 млрд руб.

Минфин РФ увеличит объем покупки валюты/золота с 6 сентября в семь раз

Минфин РФ увеличит объем покупки валюты/золота с 6 сентября в семь раз
Восточный экономический форум - 2024

Сбер оценил шансы сохранения ставки ЦБ и ее повышения до конца года как равные

Сбер оценил шансы сохранения ставки ЦБ и ее повышения до конца года как равные
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });