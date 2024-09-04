Уровень бедности в РФ во II квартале снизился до 8,5% с 10,1% годом ранее

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2024 года уменьшилась до 12,4 млн человек с 14,7 млн человек во II квартале 2023 года, сообщил в среду Росстат.

Уровень бедности в РФ во II квартале 2024 года снизился до 8,5% с 10,1% во II квартале 2023 года.

"Во II квартале 2024 года граница бедности составила 15 354 руб.", - говорится в сообщении Росстата.

Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер - максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года), поэтому более корректно сравнивать квартал с аналогичным кварталом прошлого года, а не с предыдущим кварталом.

Как сообщалось, в I квартале 2024 года 14,0 млн человек имели доход ниже прожиточного минимума, а уровень бедности равнялся 9,6% (против 12,1% в I квартале 2023 года).

Уровень бедности в РФ в целом за 2023 год составил 8,5% (исторический минимум) против 9,0% в 2022 году. В том числе в IV квартале 2023 года уровень бедности составил 6,2%, в III квартале - 9,4%, во II квартале - 10,1%, в I квартале - 12,1%.

Как сообщалось, в февральском послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сформулировал правительству задачу сократить уровень бедности в РФ к 2030 году до уровня ниже 7%.