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Рост цен на огурцы в РФ за неделю замедлился до 1,2%, начали дорожать помидоры

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Цены на огурцы за неделю с 27 августа по 2 сентября повысились на 1,2%, сообщил Росстат в среду.

Темпы подорожания замедлились почти в три раза, неделей ранее рост составил 3,4%.

Вместе с тем начали дорожать помидоры. За неделю цены на них повысились на 0,1%, хотя неделей ранее было отмечено снижение на 1%.

Остальные овощи и фрукты, цены на которые мониторит статистическое ведомство, дешевели. В лидеры по снижению цен вышла морковь, подешевевшая на 4,6% (на 3,5% неделей ранее). Цены на капусту снизились на 4,3% (на 1,6%), свеклу - на 3,7% (на 4%), картофель - на 3,5% (на 2,9%), лук и яблоки - на 1,7% (на 1,5%), бананы -на 0,7% (на 2,1%).

В целом цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,7%. Снижение ускорилось – неделей ранее оно составляло 1,3%.

С начала года лидерство по росту цен по-прежнему сохраняет картофель, который подорожал в 1,7 раза. Цены на капусту выросли в 1,5 раза, свеклу и морковь - в 1,3 раза, яблоки - на 29,1%, лук - на 22,4%. Цены на бананы снизились на 3,5%, на огурцы - на 39,6%, помидоры - на 23,6%.

В 2023 году плодоовощная продукция подорожала в РФ на 24,19%.

Росстат
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