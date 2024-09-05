РЭЦ планирует открыть пять представительств за рубежом до конца 2024 года

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) до конца 2024 года планирует открыть за рубежом 5 представительств, сообщил вице-президент РЭЦ Роман Генкель.

"Мы помогаем компаниям выходить на экспортные рынки, сейчас активно развиваем нашу сеть за рубежом. Уже 13 открытых представительств имеем и до конца года планируем открыть еще 5 представительств", - сказал Генкель в ходе заседания совета при полномочном представителе президента в Южном федеральном округе (ЮФО). Мероприятие было посвящено мерам по улучшению делового климата и обеспечению роста инвестиций в основной капитал в ЮФО.

По его словам, представительства планируется открыть в Египте, Индонезии, Бразилии, Саудовской Аравии и Таиланде.

Генкель отметил, что продвижению продукции на внешние рынки способствует программа "Сделано в России".

"Сегодня товары сертифицируются по четырем направлениям: органическое происхождение, экологичность, надежность и уникальность. (...) Также добавлю, что в пилотном режиме запустили механизм интеграции региональных и межрегиональных зонтичных брендов под эгидой программы "Сделано в России", которая позволит компаниям при сертификации своей продукции на региональном уровне также автоматически стать участником программы "Сделано в России", - сказал Генкель.

Он добавил, что продвижению продукции на зарубежных рынках способствует цифровизация. "Развивается цифровая платформа "Экспорт", там сейчас предоставлено более 126 услуг, с момента запуска компании воспользовалось более 520 тыс. раз. Мы сейчас взаимодействуем с регионами, в том числе из Южного федерального округа, по синхронизации региональных и федеральных мер поддержки для того, чтобы компания, когда обращалась в РЭЦ, федеральные органы исполнительной власти либо в регион, могла получить полную палитру тех мер поддержки, к которым она имеет доступ", - сказал Генкель.