Президент РФ заявил, что нацпроект по поддержке экспорта будет продлен

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что национальный проект по поддержке экспорта, который был рассчитан на шесть лет и завершается в текущем году, будет продлен.

"Как вы знаете, в текущем году завершается шестилетний национальный проект по поддержке экспорта. За это время созданы инструменты, в том числе в субъектах Федерации, которые помогают отечественным компаниям поставлять продукцию за рубеж, позволили им пройти этап пандемии, а в последние два года - перенаправить товарные потоки на перспективные, растущие рынки", - сказал Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

Президент отметил, что "в ходе встреч с представителями деловых кругов, с предпринимателями неоднократно звучали предложения продлить нацпроект по поддержке экспорта, и мы договорились, что это будет сделано".

Путин сообщил также, что "в следующем году стартует обновленный национальный проект "Международная кооперация и экспорт".

Как завил президент, для уверенного, долгосрочного развития внешнеэкономических связей необходимо повысить эффективность финансовой и информационной поддержки экспорта, активно создавать логистическую и транспортную инфраструктуру, а также площадки для производственной кооперации.

При этом, по словам президента, принципиально важно стимулировать выход российских компаний на рынки товаров с высокой добавленной стоимостью, увеличить так называемый несырьевой неэнергетический экспорт, в том числе поставки товаров машиностроения, продуктов питания и так далее.

"Отмечу, что с 2001 по 2023 годы объем несырьевого неэнергетического экспорта России вырос более чем в четыре раза. Это хороший результат, четыре раза, не какие-то проценты, а четыре раза - с 36 до 148 миллиардов долларов. Это, конечно, далеко не предел для нас, это ещё на самом деле не так уж и много. А вот за первые семь месяцев текущего года несырьевой неэнергетический экспорт продолжал расти и вырос ещё на пять процентов - до 89,8 миллиарда долларов", - отметил Путин.

Он подчеркнул, что по некоторым направлениям - например, по поставкам продуктов питания - Россия уже вошла в число ведущих мировых экспортеров.

"Такой результат - это, конечно, в первую очередь заслуга специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, которые оказывают им поддержку", - сказал президент.