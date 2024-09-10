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Brent подешевела до $71,76 за баррель

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо опускаются утром во вторник после подъема днем ранее. Трейдеры следят за ураганной активностью в Мексиканском заливе и оценивают слухи о пополнении Китаем стратегических нефтяных резервов.

К 8:08 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,08 (0,11%), до $71,76 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $0,78 (1,1%), до $71,84 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,14 (0,2%), до $68,57 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,04 (1,5%), до $68,71 за баррель.

Национальный центр прогнозирования ураганов (NHC) США объявил о формировании тропического шторма "Франсин" в Мексиканском заливе, который может усилиться и перейти в категорию ураганов к середине недели. На побережье Луизианы объявлено штормовое предупреждение.

Shell сообщила, что внимательно следит за погодными условиями и эвакуировала второстепенный персонал с платформ Enchilada/Salsa и Auger, а также приостановила бурение на платформах Perdido и Whale. Exxon Mobil приостановила работу платформу Hoover.

"Шторм вряд ли окажет долгосрочное влияние, но он нервирует отрасль", - сказал MarketWatch старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Аналитики StoneX под руководством Алекса Ходса отмечают, что позитивным фактором для нефтяных котировок в понедельник стали слухи, что Китай восполняет свои стратегические резервы нефти на фоне снижения цен, покупая ежемесячно около 16 млн баррелей.

Brent Exxon Mobil Shell WTI Китай США Мексиканский залив
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