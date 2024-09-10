Индекс МосБиржи снизился до 2670 пунктов по из-за упавшей нефти

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ вечером во вторник ускорил нисходящую коррекцию вслед за обвалившейся нефтью (ноябрьский фьючерс на Brent упал до $69 за баррель) и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи откатился в район 2670 пунктов во главе с бумагами ПАО "ФСК-Россети" (-3,4%) и просевшими после дивидендной отсечки акциями "Северстали" (-3,1%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2671,38 пункта (-1,2%, утром индекс поднимался до 2729,73 пункта), индекс РТС - 923,63 пункта (-2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 сентября, составил 91,1127 руб. (+72,74 копейки).

Также подешевели "префы" "Транснефти" (-3,1%), акции "Сургутнефтегаза" (-2,8% и -1% "префы"), АФК "Система" (-2,4%), "Роснефти" (-2,3%), "Норникеля" (-2%), "Татнефти" (-1,6%), "ТКС Холдинг" (-1,4%), "Газпрома" (-1,3%), ВТБ (-1,2%), "РусГидро" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Московской биржи" (-1%), Сбербанка (-1% и -1,3% "префы"), "Магнита" (-1%), "Аэрофлота" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), расписки OZON (-0,9%), бумаги "Газпром нефти" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,5%), ОК "Русал" (-0,4%), "МТС" (-0,1%).

Сбербанк в январе-августе 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 5,4% - до 1 трлн 52,6 млрд рублей по сравнению с 999,1 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении банка. В августе банк заработал 142,7 млрд рублей чистой прибыли, что на 1,3% выше результата за август 2023 года (140,9 млрд рублей).

Подорожали акции "Селигдара" (+2,2%), "ММК" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%).

"АЛРОСА" ожидает восстановления спроса на рынке алмазов в этом году на фоне хороших фундаментальных факторов и может учесть эту ситуацию при расчете годовых дивидендов за 2024 год, заявил накануне на вебинаре SberCIB начальник управления корпоративных финансов и IR "АЛРОСА" Сергей Тахиев.

Набсовет "АЛРОСА" в конце августа рекомендовал выплату дивидендов за I полугодие в размере 2,5 рубля на акцию (дивдоходность 4,8% к актуальным котировкам), распределив 50% чистой прибыли по МСФО. При этом дивидендная политика "АЛРОСА" допускает при текущем уровне долга 0,1х выплату акционерам 70-100% FCF, что могло бы обеспечить 3,6-5,2 рубля на акцию.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи начинал торги в "плюсе", однако покупатели быстро утратили инициативу, во второй половине дня нисходящая коррекция набрала обороты, поводом к чему стал спад нефтяных цен Brent ниже $70 за баррель. При этом слабость рубля несколько сдерживала распродажи.

Данные по торговому балансу КНР за август вышли неоднозначными: экспорт вырос больше, чем ожидалось, а импорт не дотянул до прогнозов, что в очередной раз вызывает вопросы касательно состояния внутреннего спроса в китайской экономике. Инвесторы на западных рынках проявляют осторожность в преддверии выхода ключевой статистики в США - в среду будет опубликован августовский ИПЦ. Результаты, отличные от консенсус-прогноза, могут вызвать волну волатильности на рынках. В этот же день Росстат также представит данные по темпам роста потребительских цен. Информация привлечет особое внимание, учитывая приближение заседания ЦБ РФ по ключевой ставке.

"Аэрофлот" в среду опубликует операционные результаты за август, акционеры "Диасофта" и "Фосагро" на собраниях рассмотрят вопрос утверждения дивидендов. Прогноз по индексу МосБиржи на среду - 2625-2750 пунктов, полагает Шепелев.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также отмечает, что после позитивного старта недели к окончанию торговой сессии вторника рынок акций снизился. Лучше рынка выглядели акции "второго" и "третьего" эшелонов. Упали акции "Северстали" после дивидендной отсечки, просели расписки "Русагро" (-2,6%) на новостях о том, что редомициляция с Кипра не была утверждена акционерами (вероятно, компанию теперь ожидает переезд в соответствии с законом об ЭЗО).

Глобально рынок акций остается под давлением жесткой ДКП Банка России и высокой ключевой ставки, очередное решение по которой будет принято уже в пятницу. Ранее регулятор в макроэкономическом бюллетене в очередной раз отметил высокие темпы роста цен (сезонно сглаженный рост цен на товары и услуги составил 16,1%), а в качестве аргументов за сохранение риторики можно говорить о росте инфляционных ожиданий населения (+12,9% в августе) и компаний в сегменте розничной торговли, а также росте портфеля корпоративных кредитов. Свежие недельные цифры по инфляции, а также данные за август будут опубликованы в среду, 11 сентября, напомнил эксперт.

Сезон корпоративной отчетности подходит к концу - большинство компаний раскрыли свои операционные и финансовые результаты за первую половину 2024 года. Во вторник Сбербанк опубликовал отчетность за 8 месяцев по РСБУ: чистая прибыль в августе превысила 142 млрд руб. (лучший месячный результат в истории), а с начала года прибыль банка составила 1 трлн 52,6 млрд руб.

Цены на нефть марки Brent упали ниже $70 за баррель. Негативное влияние на сырье оказывают вышедшая ранее слабая макростатистика по обрабатывающей промышленности, согласно которой две ведущие мировые экономики - США и Китай - продолжают замедляться, а также ожидания восстановления добычи в Ливии, считает представитель "БКС МИ". На потенциально слабый спрос на нефть ориентируют и представители крупнейших сырьевых трейдеров Gunvor и Trafigura. Краткосрочно поддержку ценам на нефть может оказать сезон ураганов в США из-за возможных проблем с добычей и поставками нефти, полагает Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ вышел в коррекционный "минус", отступив от важных краткосрочных сопротивлений.

Акции Solidcore (+2%) и "Селигдара" (+2,2%) во вторник подросли на фоне стабилизации золота немногим ниже исторического пика $2570 за унцию, на штурм которого котировки могут пойти после публикации ключевых данных по инфляции в США позже на этой неделе.

Расписки "РусАгро" продолжают отыгрывать решение акционеров по отказу от редомициляции, которое, однако, скорее всего было лишь формальным аспектом сделки. На западных фондовых площадках во вторник не наблюдалось единой динамики. Участники в основном склонялись к продажам, испытывая неуверенность перед выходом инфляционных данных в США позже на этой неделе. Котировки нефти при этом ушли в пике из-за реализации опасений в отношении более ограниченного спроса на ресурсы. Индексы МосБиржи и РТС отступили от сопротивлений 2720 пунктов и 950 пунктов соответственно, что предупреждает о преждевременности расчета на развитие восходящей коррекции. Ниже указанных уровней все еще можно говорить о преобладании рисков обновления годовых минимумов, при этом в среду после закрытия основных торгов в РФ также будут опубликованы данные по потребительской инфляции за август, которые дадут важный сигнал перед заседанием ЦБ РФ, полагает Кожухова.

Аналитик КАЦ "Финам" Максим Пухов полагает, что текущая неделя будет волатильной, особенно с выходом в США отчета по потребительским ценам, который может прояснить дальнейшие действия ФРС по монетарной политике. Кроме того, публикуются достаточно важные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы (за август).

В настоящее время рынки активно обсуждают вероятность снижения ставки ФРС в сентябре на 25 или 50 базисных пунктов. С начала недели индекс S&P 500 показывает растущую динамику, оттолкнувшись от уровня поддержки, и велика вероятность продолжения тенденции с целью 5600 пунктов.

Рынок акций РФ остается под давлением таких факторов, как риски повышения ключевой ставки ЦБ РФ и высокая инфляция. Серьезное падение от текущих уровней маловероятно, но ситуация будет зависеть от решений Банка России по ключевой ставке, считает аналитик. Участники рынка все больше полагают, что текущий уровень ставок является "пиковым", и на очередном заседании регулятор сохранит ставку на прежнем уровне 18% годовых. А при намеках на смягчение в дальнейшем ДКП рынок может подрасти, причем подтверждением восходящего тренда будет являться пробой уровня 2900 пунктов по индексу МосБиржи, полагает Пухов.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia вырос на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), просели Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX снизились на 0,5-1%) и США (индексы к 18:50 по московскому времени просели на 0,1-0,7% во главе с Dow).

Китай в августе увеличил экспорт на 8,7% в годовом выражении - до $308,65 млрд, по официальным данным. Таким образом, показатель достиг максимума за 23 месяца. При этом прирост был самым значительным с марта 2023 года. Импорт повысился на 0,5% и составил $217,63 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали повышение экспорта на 6,5%, импорта - на 2%.

Тем временем потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в августе 2024 года увеличились на 2% в годовом выражении после роста на 2,6% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,2%. В июле в помесячном выражении был отмечен рост на 0,5%. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2% в годовом выражении и снижение на 0,2% в помесячном.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в августе увеличились на 1,9% в годовом выражении. Относительно июля они уменьшились на 0,1%. Эксперты ожидали подъема на 1,9% в годовом выражении и снижения на 0,1% в помесячном.

На нефтяном рынке вечером цены ускорили падение, фьючерсы на Brent упали ниже отметки $70 за баррель впервые с декабря 2021 года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени во вторник составила $69,0 за баррель (-3,9% и +1,1% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $65,59 за баррель (-4,5% и +1,5% в понедельник).

Давление на рынок оказывают сигналы спада экономической активности в США и Китае, усиливающие опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть. Опубликованные во вторник статданные показали резкое замедление темпов роста китайского импорта в августе - до 0,5% с июльских 7,2%.

Тем временем ОПЕК понизила прогноз роста спроса на сырье в 2024 году на 80 тыс. баррелей в сутки - до 2,03 млн б/с. Ранее ожидалось повышение спроса на 2,11 млн б/с.

Кроме того, альянс ожидает, что предложение нефти из стран, не входящих в сделку ОПЕК+, в 2024 году увеличится на 1,23 млн баррелей в сутки, в 2025 году - еще на 1,1 млн б/с.

Трейдеры также следят за ураганной активностью в Мексиканском заливе. Национальный центр прогнозирования ураганов (NHC) США накануне сообщил о формировании тропического шторма Франсин в Мексиканском заливе, который может усилиться до урагана 2-й категории к середине недели. На побережье штата Луизиана объявлено штормовое предупреждение.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (-3,9%), акции "Мостотреста" (-3,7%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (-3,7%), ПАО "РКК "Энергия" (-3,5%), ПАО "Ренессанс Страхование" (-3,4%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-3,3%).

Выросли акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (+15,1%), "ИК Русс-Инвест" (+13,8%), ПАО "Камчатскэнерго" (+9,8%), ПАО "Южуралникель" (+9,8%), ПАО "ММЦБ" (+6,8%), ПАО "Пермэнергосбыт" (+5,9%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+4,8%), "ТГК-14" (+3,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 68,66 млрд рублей (из них 12,84 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,26 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза" и 5,86 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").