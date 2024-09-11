Berkshire Hathaway вновь сократила пакет акций Bank of America

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продолжила сокращать свой пакет в Bank of America Corp.

Berkshire в пятницу, понедельник и вторник продала 5,8 млн акций банка на общую сумму около $229 млн, говорится в документах, направленных компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

В настоящее время инвестфирме принадлежит порядка 858 млн бумаг Bank of America (11,1% всех акций в обращении) на сумму около $34 млрд.

Berkshire обязана раскрывать данные о продажах бумаг в короткие сроки до тех пор, пока ее доля в банке превышает 10% (около 776 млн акций), отмечает MarketWatch.

Котировки акций Bank of America снизилась на 0,5% по итогам торгов во вторник. С начала года рыночная стоимость банка выросла на 16,6%, в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 15,2%.