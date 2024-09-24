ВТБ второй раз за месяц повысил ставки по вкладам

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ второй раз за месяц повысил ставки по сберегательным продуктам в рублях для новых клиентов и действующих вкладчиков, сообщила пресс-служба банка.

В последний раз банк повышал ставки по вкладам 10 сентября.

"Мы повысили ставки по вкладам накануне сентябрьского заседания ЦБ, но с учетом очередного роста ключевой ставки и жёсткой риторики ЦБ вновь пересматриваем наши ставки для вкладчиков. Сейчас клиенты фокусируются на среднесрочных депозитах - именно для сроков свыше полугода мы и предлагаем самые высокие ставки", - заявил зампред правления ВТБ Георгий Горшков.

Наиболее привлекательные условия установлены по вкладам на год - по ним улучшены условия до 21% годовых для всех клиентов, которые переведут новые для ВТБ средства из других банков. Ставки по вкладу с программой долгосрочных сбережений (ПДС) достигли 27%.

Приветственная ставка по вкладам на 6 месяцев скорректирована до 19,4% годовых для новых клиентов и действующих вкладчиков, которые внесут на свой счет новые средства. Для депозитов от 15 млн рублей ставка повышена до 19,5% для всех категорий клиентов.

Условия по вкладу на 3 месяца улучшены до 18,4% годовых - ставка указана с учетом выплаты процентов в конце срока. Интерес к трехмесячным депозитам остается стабильным: треть (33%) розничных клиентов использует этот финансовый инструмент в качестве копилки, он позволяет клиентам получать высокий доход даже на те деньги, которые остаются "под рукой".

Кроме того, до 27% годовых увеличена максимальная доходность по вкладу "Двойная выгода", который доступен для клиентов, оформивших в банке программу долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ. Минимальная сумма депозита от 30 тысяч рублей, а максимальная не должна превышать сумму первоначального взноса в ПДС.

ВТБ прогнозирует, что портфель сбережений физлиц на рынке к концу 2024 года увеличится на четверть - до 55,8 трлн рублей (во всех валютах). Сам банк планирует расти почти вдвое быстрее рынка и увеличить портфель розничных пассивов почти на 50% - до 10,3 трлн рублей.