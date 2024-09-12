Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-августе вырос в 1,4 раза
Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-августе 2024 года составило $40,5 млрд, что в 1,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $29,0 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.
Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в январе-августе 2024 года выросло на 16%, до $86,4 млрд по сравнению с $74,7 млрд за аналогичный период 2023 года.
В августе 2024 года сальдо счета текущих операций вновь стало положительным ($2,5 млрд) после отрицательного сальдо в июле (-$1,6 млрд). Как отмечается в комментарии ЦБ, изменение сальдо текущего счета обусловлено значительным сокращением дефицита баланса инвестиционных доходов. По сравнению с августом 2023 года сальдо счета текущих операций в августе текущего года уменьшилась почти в 2,2 раза с $5,4 млрд.
Профицит торгового баланса в августе снизился на 3%, до $8,4 млрд с $8,7 млрд в июле, ввиду снижения как мировых цен на некоторые товары российского экспорта, так и физических объемов. Показатель по сравнению с августом 2023 года ($11,7 млрд) снизился на 28%.
Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-августе и августе 2024 г. (в млрд долларов США):
|Показатель
|Янв.-август
|Г/Г
|Август
|М/М
|Г/Г
|Счет текущих операций
|40,5
|40%
|2,5
|2,5
|Торговый баланс
|86,4
|16%
|8,4
|8,4
|-3%
|Экспорт
|273,7
|-1%
|33,0
|33,0
|-2%
|Импорт
|187,3
|-8%
|24,6
|24,6
|-2%
|Баланс услуг
|-25,3
|4%
|-4,3
|-4,3
|2%
|Экспорт
|27,0
|2%
|3,6
|3,6
|0%
|Импорт
|52,3
|3%
|7,9
|7,9
|1%
|Баланс первичных и вторичных доходов
|-20,6
|-4%
|-1,6
|-1,6
|-74%
|Доходы к получению
|23,3
|-24%
|3,2
|3,2
|-6%
|Доходы к выплате
|43,9
|-16%
|4,7
|4,7
|-51%
|Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы
|38,0
|41%
|4,7
|-2,0
|Чистое принятие обязательств
|-16,6
|622%
|3
|-10,1
|Изменение резервных активов
|-11,5
|49%
|-0,6
|-2,7
|350%
Как поясняет ЦБ РФ, снижение в августе совокупного дефицита первичных и вторичных доходов до $1,6 млрд с $6,1 млрд в июле произошло после сезонного июльского увеличения из-за начисленных в пользу нерезидентов дивидендов. В январе-августе дефицит баланса первичных и вторичных доходов ($20,6 млрд) как и дефицит баланса услуг ($25,3 млрд) близки к значениям января - августа 2023 года.
Прирост иностранных активов в январе-августе 2024 года оценивается в $38,0 млрд против $26,9 млрд годом ранее. Как отмечает ЦБ РФ, это объясняется ростом прочих инвестиций, а также увеличением лагов в расчетах по внешнеэкономической деятельности
В августе иностранные активы (исключая резервные активы) снизились на $2,0 млрд после роста в июле на $2,9 млрд, что было обусловлено уменьшением остатков средств на счетах в иностранных банках.
Сокращение внешних обязательств экономики за восемь месяцев 2024 года составило $16,6 млрд ($2,3 млрд в январе-августе 2023 года), в основном это обусловлено сокращением задолженности по привлеченным кредитам, а также прямых инвестиций.
В августе внешние пассивы сократились на $10,1 млрд (рост на $3,3 млрд месяцем ранее), что в основном связано с выплатой ранее объявленных дивидендов.
Резервные активы в августе сократились на $2,7 млрд (после сокращения в июле на
$0,6 млрд) в результате проведения операций со средствами Фонда национального благосостояния, а также увеличения объемов операций "валютный своп".
Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в июле, при среднегодовой цене нефти марки Brent в $85 за баррель профицит счета текущих операций по итогам 2024 года ожидается в размере $72 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $135 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $31 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - также $31 млрд.