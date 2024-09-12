Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-августе вырос в 1,4 раза

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-августе 2024 года составило $40,5 млрд, что в 1,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $29,0 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в январе-августе 2024 года выросло на 16%, до $86,4 млрд по сравнению с $74,7 млрд за аналогичный период 2023 года.

В августе 2024 года сальдо счета текущих операций вновь стало положительным ($2,5 млрд) после отрицательного сальдо в июле (-$1,6 млрд). Как отмечается в комментарии ЦБ, изменение сальдо текущего счета обусловлено значительным сокращением дефицита баланса инвестиционных доходов. По сравнению с августом 2023 года сальдо счета текущих операций в августе текущего года уменьшилась почти в 2,2 раза с $5,4 млрд.

Профицит торгового баланса в августе снизился на 3%, до $8,4 млрд с $8,7 млрд в июле, ввиду снижения как мировых цен на некоторые товары российского экспорта, так и физических объемов. Показатель по сравнению с августом 2023 года ($11,7 млрд) снизился на 28%.

Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-августе и августе 2024 г. (в млрд долларов США):

Показатель Янв.-август Г/Г Август М/М Г/Г Счет текущих операций 40,5 40% 2,5 2,5 Торговый баланс 86,4 16% 8,4 8,4 -3% Экспорт 273,7 -1% 33,0 33,0 -2% Импорт 187,3 -8% 24,6 24,6 -2% Баланс услуг -25,3 4% -4,3 -4,3 2% Экспорт 27,0 2% 3,6 3,6 0% Импорт 52,3 3% 7,9 7,9 1% Баланс первичных и вторичных доходов -20,6 -4% -1,6 -1,6 -74% Доходы к получению 23,3 -24% 3,2 3,2 -6% Доходы к выплате 43,9 -16% 4,7 4,7 -51% Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы 38,0 41% 4,7 -2,0 Чистое принятие обязательств -16,6 622% 3 -10,1 Изменение резервных активов -11,5 49% -0,6 -2,7 350%

Как поясняет ЦБ РФ, снижение в августе совокупного дефицита первичных и вторичных доходов до $1,6 млрд с $6,1 млрд в июле произошло после сезонного июльского увеличения из-за начисленных в пользу нерезидентов дивидендов. В январе-августе дефицит баланса первичных и вторичных доходов ($20,6 млрд) как и дефицит баланса услуг ($25,3 млрд) близки к значениям января - августа 2023 года.

Прирост иностранных активов в январе-августе 2024 года оценивается в $38,0 млрд против $26,9 млрд годом ранее. Как отмечает ЦБ РФ, это объясняется ростом прочих инвестиций, а также увеличением лагов в расчетах по внешнеэкономической деятельности

В августе иностранные активы (исключая резервные активы) снизились на $2,0 млрд после роста в июле на $2,9 млрд, что было обусловлено уменьшением остатков средств на счетах в иностранных банках.

Сокращение внешних обязательств экономики за восемь месяцев 2024 года составило $16,6 млрд ($2,3 млрд в январе-августе 2023 года), в основном это обусловлено сокращением задолженности по привлеченным кредитам, а также прямых инвестиций.

В августе внешние пассивы сократились на $10,1 млрд (рост на $3,3 млрд месяцем ранее), что в основном связано с выплатой ранее объявленных дивидендов.

Резервные активы в августе сократились на $2,7 млрд (после сокращения в июле на

$0,6 млрд) в результате проведения операций со средствами Фонда национального благосостояния, а также увеличения объемов операций "валютный своп".

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в июле, при среднегодовой цене нефти марки Brent в $85 за баррель профицит счета текущих операций по итогам 2024 года ожидается в размере $72 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $135 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $31 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - также $31 млрд.