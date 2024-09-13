ФАС сняла претензии к Ozon после изменения им политики работы с продавцами

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Маркетплейс Ozon выполнил требования из предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Согласно сообщению регулятора, претензии были сняты после того, как компания внесла изменения в политику по работе с продавцами.

"Теперь в нем (документе - ИФ) отражен исчерпывающий перечень оснований для отказа от заключения договора и его одностороннего расторжения. Упорядочен перечень мер ответственности продавцов за те или иные нарушения", - говорится в сообщении службы.

Также Ozon установил понятные и прозрачные условия подключения и отключения услуги "Баллы за скидки". Ранее ФАС усмотрела навязывание участия в этой услуге.

Предупреждение было выдано Ozon в апреле 2024 года. Регулятор усмотрел в действиях маркетплейса признаки нарушения закона о защите конкуренции.