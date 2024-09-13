Объем нового банковского кредитования в КНР в августе вырос почти в четыре раза

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в августе увеличился до 900 млрд юаней ($126,8 млрд) по сравнению с 260 млрд юаней в предыдущем месяце, говорится в отчете Народного банка Китая.

Июльский показатель был минимальным с октября 2009 года.

Аналитики в среднем прогнозировали рост в прошлом месяце до 1,02 трлн юаней, по данным Trading Economics.

Объем нового банковского кредитования в январе-августе составлял 13,42 трлн юаней.

Совокупный объем нового финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в августе подскочил до 3,03 трлн юаней по сравнению с 770 млрд юаней месяцем ранее. За восемь месяцев показатель составил 21,9 трлн юаней, что на 3,32 трлн юаней меньше, чем в январе-августе 2023 года.

Денежная масса M2 (наличные деньги и все вклады) в августе повысилась на 6,3% в годовом выражении, как и месяцем ранее.

Общий объем непогашенных банковских кредитов в китайской нацвалюте на конец августа был на 8,5% больше показателя годом ранее.