Рубль утром снижается в паре с юанем после пятничного решения ЦБ по ставке

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в понедельник, рубль дешевеет после заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке в прошлую пятницу.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,7925 руб. (+2,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,47 коп. выше уровня действующего официального курса.

Банк России повысил ключевую ставку с 16 сентября на 100 базисных пунктов, до 19% годовых.

В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что устойчивое инфляционное давление в целом остается высоким и пока не демонстрирует тенденцию к снижению, годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7,0%.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают расти, увеличились краткосрочные инфляционные ожидания профессиональных аналитиков.

Долгосрочные инфляционные ожидания, рассчитанные из инструментов финансового рынка, снизились после июльского решения по ключевой ставке, однако в целом инфляционные ожидания экономических агентов сохраняются на повышенных уровнях. Это усиливает инерцию устойчивой инфляции.

Поэтому, считает ЦБ РФ, для того, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики.

Принятое решение о повышении ставки ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для роста сберегательной активности и возвращения кредитования к сбалансированному росту.

Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 25 октября.

"Биржевой курс юаня завершил неделю у отметки 12,76 руб., сумев продемонстрировать сдержанный рост шестую сессию подряд. Торговая активность заметно повысилась, отразив, учитывая очередной взлет доходности свопов в юанях, в первую очередь локальный всплеск спроса на валюту со стороны банков, возникший вследствие ужесточения условий предоставления юаней Банком России и планов регулятора сокращать лимиты по валютным свопам. В целом ситуация на рынке оставалась относительно спокойной: внутридневная волатильность на биржевом и внебиржевом сегментах была невысокой, а спреды курсов юаня - узкими, указывая на сбалансированность спроса и предложения. Отметим, что поднятие ставки Банком России и заявления по итогам заседания регулятора, как мы и ожидали, существенно на ход торгов не повлияли. Сегодня курс юаня может продолжить плавно подниматься в направлении верхней границы нашего текущего целевого диапазона 12,6-12,9 руб. Оснований для повышения волатильности на валютном рынке в начале недели, ввиду отдаленности налогового периода, обуславливающей невысокую активность экспортеров, нахождения китайской валюты у обоснованных с экономической точки зрения уровней и отсутствия сильных внешних сигналов, я не вижу", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок возобновили умеренный рост утром в понедельник после подъема по итогам минувшей недели.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 по московскому времени составили $71,99 за баррель, что на 0,53% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене на 0,76, до $69,16 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 0,8%, WTI - на 1,5%. Поддержку котировкам оказали опасения сокращения поставок из-за прошедшего по Мексиканскому заливу урагана "Франсин". Добыча в регионе постепенно восстанавливается, однако порядка четверти добывающих мощностей по-прежнему не работает.

Внимание рынков направлено на заседание Федеральной резервной системы, которое пройдет на этой неделе. Аналитики прогнозируют, что по его итогам ключевая процентная ставка будет снижена, причем допускают, что сокращение может составить сразу 50 базисных пунктов.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на пять и составило 488 единиц. Число газовых установок повысилось на три и составило 97.