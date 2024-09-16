Рубль в понедельник упал в паре с юанем после пятничного заседания ЦБ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль подешевел после заседания Банка России в пятницу, на котором ключевая ставка была повышена до 19% годовых. Курс юаня в 19:00 по Москве составил 12,92 руб., что на 15,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 17 сентября на 20,78 копейки, до 91,1423 руб./$1, и увеличил курс евро на 48,31 копейки, до 101,2789 руб./EUR1.

Банк России повысил ключевую ставку с 16 сентября на 100 базисных пунктов до 19,00% годовых.

В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что устойчивое инфляционное давление в целом остается высоким и пока не демонстрирует тенденцию к снижению, годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7,0%.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают расти, увеличились краткосрочные инфляционные ожидания профессиональных аналитиков.

Долгосрочные инфляционные ожидания, рассчитанные из инструментов финансового рынка, снизились после июльского решения по ключевой ставке, однако в целом инфляционные ожидания экономических агентов сохраняются на повышенных уровнях. Это усиливает инерцию устойчивой инфляции.

Поэтому, считает ЦБ РФ, для того, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики.

Принятое решение о повышении ставки ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для роста сберегательной активности и возвращения кредитования к сбалансированному росту.

Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 25 октября.

"Рубль после негативного старта быстро восстановился к юаню, но вскоре вновь сдал позиции. Китайская валюта в очередной раз обновила максимум с начала месяца. Затем рубль вернулся в небольшой плюс, однако вскоре перешел к более медленной, но устойчивой нисходящей динамике. Пара "юань-рубль" периодически переписывает вершины с начала месяца и приближается к максимальному с апреля уровню 12,9 руб., достигнутому почти две недели назад. Он способен выступить достаточно сильным техническим препятствием для продолжения роста. Фьючерсы на другие ключевые рублевые пары торгуются в более ощутимом плюсе. Давление на курс рубля продолжает оказывать сокращение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров из-за ухудшения конъюнктуры мирового рынка сырья. В то же время импорт может восстанавливаться по мере адаптации компаний к новым санкционным условиям, что увеличивает спрос на инвалюту", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефть

Нефть дорожает в понедельник на сигналах продолжающегося сокращения поставок из Ливии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве составила $72,6 за баррель, что на 1,4% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на октябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,76%, до $69,85 за баррель.

Переговоры между властями западной и восточной частей Ливии, организованные ООН, не привели к соглашению. Противоречия вокруг Центробанка, который распоряжается нефтяными доходами страны, спровоцировали остановку добычи нефти на востоке Ливии, где находится основная часть ее резервов, в конце августа.

Судя по данным Bloomberg, объем экспорта нефти из Ливии на прошлой неделе сократился до 314 тыс. баррелей в сутки (б/с) с 468 тыс. б/с в первую неделю сентября.

Ставки межбанковского кредитного рынка в понедельник выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 13 сентября поднялась на 6 базисных пунктов - до 18,47% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась относительно пятницы на 8 базисных пунктов, до 18,34% годовых, версия на три месяца увеличилась на 10 базисных пунктов, до 17,27% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 5 базисных пунктов и в понедельник составила 16,99% годовых.