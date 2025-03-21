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Правительство внесло в Госдуму соглашение о строительстве нефтепродуктопровода в Конго

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму на ратификацию межправительственное соглашение с Республикой Конго о сотрудничестве в сфере строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар-Лутете-Малуко-Трешо" в африканской стране.

Документ № 870793-8 размещен в электронной базе Думы. Соглашение было подписано в Москве 28 сентября 2024 года.

Уполномоченными организациями, ответственными за реализацию проекта, в соглашении названы ООО "Закнефтегазстрой-Прометей" и Национальная нефтяная компания Конго (выступает заказчиком проекта). Они создадут совместное предприятие для реализации проекта - доля у российской стороны в нем составит 90%, у конголезской - 10%.

Для реализации проекта будет заключено концессионное соглашение по форме (строительство-владение-эксплуатация-передача) с совместным предприятием на строительство и эксплуатацию трубопровода на 25 лет с гарантированным тарифом на перекачку, который обеспечит загрузку трубопровода и обеспечит возврат инвестиций.

Ранее посол России в Конго Георгий Чепик сообщал, что магистраль будет проходить между крупнейшими городами африканской страны - Пуэнт-Нуаром и столицей Браззавилем.

В соглашении указывается, что разрешение споров по выбору российской стороны будет происходить в Дубае (ОАЭ) - либо Дубайским международным арбитражным центром (ОАЭ), либо в арбитражным суде ad hoc под администрированием упомянутого арбитражного центра.

По данным ЕГРЮЛ, владельцем "Закнефтегазстрой-Прометея" является Александр Ильин.

Конго Правительство Госдума Александр Ильин ООО "Закнефтегазстрой-Прометей"
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