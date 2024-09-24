Headhunter после редомициляции планирует выплатить "особый дивиденд" в 640-700 руб./акция

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - МКПАО "Хэдхантер" (Headhunter) после завершение редомициляции в РФ планирует выплатить особый дивиденд в размере от 640 рублей до 700 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Завершение редомициляции запланировано до конца 2024 года.

Также после завершения этого процесса компания намерена придерживаться дивидендной политики, включающей распределение от 60 до 100% скорректированной чистой прибыли ежегодно. "При этом мы руководствуемся стратегией выплачивать своим акционерам все денежные средства, не использующиеся для финансирования текущей деятельности и долгосрочного развития", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, в преддверии начала торгов акциями Headhunter на МосБирже (запланировано на 26 сентября) компания утвердила программу обратного выкупа акций. Объем программы buyback составит до 10 млрд рублей, продолжительность - до 12 месяцев.

Кроме того, были подведены итоги заявок по оферте на обмен бумагами кипрской HeadHunter Group Plc на бумаги МКПАО. Миноритарии HeadHunter Group Plc с 14 августа по 9 сентября могли принять участие в доразмещении акций МКПАО и приобрести их, оплатив бумагами кипрской компании. Предложение действовало для владельцев обыкновенных акций HeadHunter Group Plc, а также АДР, права на которые учитываются как в НРД и СПБ Банке, так и вне российской депозитарной инфраструктуры.

В результате МКПАО акцептовала оферты на обмен 6,281 млн акций, или 12,5% бумаг в обращении. Соответственно, по завершении расчетов по оферте МКПАО получит 85,71% акционерного капитала HeadHunter Group Plc.