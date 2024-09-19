Комитет Госдумы поддержал удаленное открытие эскроу-счетов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Думский комитет по финансовому рынку вынес положительное заключение на законопроект, который позволяет физическим лицам в ряде случаев удаленно открывать эскроу-счета для расчетов по договорам участия в долевом строительстве.

Законопроект № 625978-8 в мае в палату внесла группа депутатов. В первом чтении он должен быть рассмотрен 24 сентября.

"Комитет полагает, что предоставление гражданам возможности дистанционно открывать счета эскроу упростит процесс реализации объектов недвижимости и снимет избыточную административную и финансовую нагрузки как с граждан, так и с банков и застройщиков, что будет способствовать дальнейшему развитию сферы жилищного строительства", - говорится в заключении.

Поправки вносятся в "антиотмывочный" (ФЗ-115) закон. Согласно законопроекту, для удаленного открытия счета эскроу физические лица должны быть идентифицированы ранее с использованием информационных систем органов государственной власти, Социального фонда России, ФОМС или государственной информационной системы, определенной правительством.

Еще одно требование - достоверность сведений должна быть подтверждена с использованием Единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа последней личность физического лица установлена при очном приеме.

Авторы объясняют, что покупатели жилья в ипотеку часто вынуждены обращаться в два разных банка. Один банк выдает кредит застройщику, а другой - ипотеку для покупателя. Если в районе строительства нет отделений банка, который финансирует строительство, покупателю придется тратить много денег на транспорт (особенно если он покупает жилье в другом регионе) или отказаться от покупки. Это усложняет застройщикам продажу квартир в новостройках и влияет на процентные ставки по проектному финансированию, которые зависят от того, сколько денег на счетах эскроу.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.