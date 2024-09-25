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Законопроект об удаленном открытии эскроу-счетов принят в I чтении

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который позволяет физическим лицам удаленно открывать эскроу-счета для расчетов по договорам участия в долевом строительстве.

Документ № 625978-8 в мае в парламент внесла группа депутатов. Он содержит поправки к "антиотмывочному" (ФЗ-115) закону.

Для получения возможности удаленно открыть счет эскроу, физические лица должны ранее быть идентифицированы с использованием информационных систем органов государственной власти, Социального фонда, ФОМС или государственной информационной системы, определенной правительством. Еще одно требование - достоверность сведений должна быть подтверждена с использованием Единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа последней личность физического лица установлена при очном приеме.

Авторы поясняют, что покупатели жилья в ипотеку, как правило, должны обращаться в два разных банка. Первый из них предоставляет целевой кредит застройщику, а во втором физическое лицо получает ипотечный кредит. "Таким образом, если в регионе строительства объекта недвижимости отсутствуют подразделения банка, который финансирует строительство, то гражданин несет существенные транспортные расходы (в том числе в случае приобретения жилья в регионе, отличном от места проживания) либо вынужден отказаться от приобретения жилья. В результате для застройщиков усложняется процесс реализации жилых помещений в новостройках, что также сказывается на размере процентных ставок при проектном финансировании, которые зависят в том числе от наполняемости счетов эскроу денежными средствами участников долевого строительства", - говорится в пояснительной записке.

Поправки ко второму чтению принимаются до 24 октября. В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

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