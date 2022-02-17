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ВТБ выступил за удаленную биометрию для онлайн-ипотеки

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Банк ВТБ предлагает ввести удаленную сдачу биометрии для получения ипотеки онлайн, сообщили в пресс-службе банка.

"Сейчас сдача биометрических данных невозможна без личного присутствия человека в офисе. Мы считаем, что клиентам нужно предоставить возможность проходить эту процедуру полностью удаленно и использовать такую биометрию для проведения ипотечной сделки и открытия счета эскроу", - пояснил суть инициативы заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Он отметил, что сдача биометрии для физлиц без визитов в отделения банков при условии соблюдения всех норм безопасности сделает процесс полностью дистанционным, значительно упростив и расширив возможности жилищного кредитования в России.

В банке напомнили, что полное оформление ипотеки онлайн на данный момент невозможно из-за особенностей законодательства - банку в любом случае необходимо идентифицировать своего клиента лично.

"Расширение такого рода условий и возможностей удаленной банковской идентификации, в первую очередь - через ЕБС (Единая биометрическая система - ИФ), позволит сделать получение ипотеки полностью дистанционным, без визитов в отделения, без посещения клиентов курьерами банка или застройщика. Особенно важно это для увеличения объема межрегиональных сделок, когда подразделение банка эскроу-агента отсутствует в регионе проживания заемщика", - отметил Печатников.

Он добавил, что важным условием для популяризации и роста спроса на дистанционные услуги в данном случае является разработка ПО, которое позволит клиенту легко и просто размещать свои биометрические данные в ЕБС, но при этом обеспечит их полную безопасность.

По словам топ-менеджера, вопрос дистанционной сдачи биометрии особенно актуален в связи с продолжающейся пандемией. При последовательном снятии существующих сейчас ограничений для цифровой сделки к 2025 году ВТБ потенциально готов выдавать онлайн каждую вторую ипотеку.

ВТБ Анатолий Печатников

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