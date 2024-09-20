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Китайский ЦБ сохранил базовую ставку на уровне 3,35%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу оставил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на отметке 3,35% годовых.

Ставка по пятилетним кредитам по-прежнему составляет 3,85%.

Аналитики также не ожидали их изменения, сообщает Trading Economics.

Обе ставки находятся на рекордных минимумах. Последний раз НБК менял их в июле, неожиданно понизив на 10 базисных пунктов.

LPR стала бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам. Пятилетняя ставка напрямую влияет на стоимость ипотечных кредитов, годовая - всех остальных.

Китай
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