EY ждет роста мирового рынка электромобилей в 2024 году на 22%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Мировой рынок электромобилей с учетом гибридов (в т.ч. подключаемых, PHEV) в 2024 году вырастет примерно на 22%, говорится в ежегодном отчете EY Global Mobility Consumer Index. В 2025 году ожидается подъем на 23%.

По данным GlobalData, в 2023 году он вырос на 29,7%, в 2022 году - на 37%.

Без учета гибридов оборот увеличился на 32% в 2023 году и на 65% в 2022 году. В первом полугодии текущего года он повысился на 9,6%, а по итогам всего 2024 года прогнозируется увеличение на 15%, по итогам 2025 года - на 28%.

В натуральном выражении продажи полностью электрических автомобилей (BEV) в нынешнем году ожидаются на уровне 11,2 млн штук против 7,4 млн штук в 2022 году.

Интерес к покупке электромобилей остается высоким. Доля планирующих приобрести BEV или гибрид, а не машину с двигателем внутреннего сгорания, составляет в этом году 58% по сравнению с 55% годом ранее.

При этом некоторых потребителей от покупки электромобиля по-прежнему удерживает ряд факторов. По данным опроса EY, 27% респондентов больше всего беспокоит нехватка зарядных станций, 25% переживают из-за запаса хода, 18% сетуют на долгое время зарядки. Впервые за пять лет в рамках опроса выявлялись опасения в отношении стоимости замены аккумулятора - их отметили 26% потенциальных покупателей.

Среди факторов, мотивирующих на покупку электромобиля, главным остаются высокие цены на топливо - их выделяют 37% опрошенных. Экология, в свою очередь, уже не так волнует потребителей. Доля назвавших ее мотивирующим фактором в этом году снизилась до 34% по сравнению с 49% в 2021 году.

В целом доля планирующих купить автомобиль выросла за год до 51% с 44%, в том числе в Великобритании - до 56% с 43%, в Норвегии - до 50% с 34%. При этом доля желающих приобрести электромобиль в Британии увеличилась заметно слабее - до 59% с 54%.

В США хотят купить машину 50% опрошенных против 60% годом ранее, в том числе электромобиль - 34% против 48%.

Вместе с тем в последние годы значительно выросла популярность китайских электромобилей, особенно за пределами Китая. В частности, их доля на европейском электромобильном рынке в 2019-2023 годах подскочила до 8% с 0,4%.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) хотя бы один китайский бренд поместили в тройку фаворитов 30% намеревающихся купить электромобиль, в Латинской Америке (Бразилия, Мексика, Колумбия) - 16%, в Европе - 12%.

Основным фактором привлекательности китайских брендов европейцы назвали сочетание цены и качества (59% респондентов). Такого же мнения в глобальном масштабе придерживаются представители поколения Z и миллениалы, однако доверие к производителям из КНР влияет на выбор только 36% первых, в то время как у вторых этот показатель составляет 41%.

"Прошедшие 12 месяцев выдались весьма прекрасными для китайских брендов, - говорит руководитель глобального направления транспортных решений EY Мартин Карделл. - Они становятся бестселлерами по всему миру и начинают теснить традиционных производителей на западных рынках".

По его словам, китайские компании отличаются привлекательным "ценностным предложением" для потребителей, предлагая более широкий выбор электромобилей по доступным ценам с технологиями, которых нет в бензиновых и дизельных аналогах.

"Однако проблемой остаются низкая узнаваемость брендов и снижение доверия, особенно за пределами АТР, - отмечает Карделл. - Мы ожидаем, что китайские бренды продолжат инвестировать в расширение локальных партнерств и присутствия".

Опрос EY проводился в июне-июле 2024 года и охватил 19 тысяч потребителей из 28 стран.