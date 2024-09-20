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Канада запустит комплекс переработки редкоземельных металлов для конкуренции с Китаем

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Комплекс переработки руд редкоземельных металлов (РЗМ) SRC Rare Earth Processing Facility откроется на этой неделе в Саскатуне (провинция Саскачеван), пишет Financial Times.

Предприятие стоимостью 100 млн канадских долларов ($74 млн) построено Научно-исследовательским советом Саскачевана (Saskatchewan Research Council, SRC) и до введения в эксплуатацию крупных канадских месторождений будет перерабатывать сырье из Австралии, Бразилии и Вьетнама.

Главный исполнительный директор SRC Rare Earth Processing Facility Майк Крэбтри заявил FT, что комплекс будет производить металл в объемах, достаточных для выпуска 500 тыс. электромобилей в год.

РЗМ - группа из 17 элементов, включающая лантан, скандий, иттрий и лантаноиды. В числе прочего они используются в производстве электромобильных аккумуляторов, ветрогенераторов, продукции оборонной и аэрокосмической отраслей.

По словам Крэбтри, компании Северной Америки смогут лицензировать технологии предприятия и воспроизвести его.

"Мы стремимся доказать, что полностью вертикально интегрированная переработка может быть конкурентоспособной по цене и достаточно мощной, чтобы противостоять манипулированию рынком со стороны Китая", - сказал он.

По данным Международного энергетического агентства, Китай контролирует около 60% всей мировой добычи РЗМ и порядка 90% переработки и обогащения.

Канада Китай Саскачеван Саскатун Майк Крэбтри SRC Rare Earth Processing Facility
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