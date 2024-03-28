Токаев считает добычу критически важных видов сырья перспективным направлением сотрудничества

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает добычу критически важных видов сырья перспективным направлением сотрудничества, сообщила пресс-служба главы государства.

"Редкоземельные металлы стали важнейшим компонентом для широкого спектра технологий. Они необходимы для достижения нулевого баланса выбросов, а также в таких стратегических секторах, как промышленность, цифровые технологии, космос и оборона. Мы продолжаем работать с международными партнерами над наиболее эффективными способами освоения наших крупных месторождений урана, лития, титана и других редкоземельных элементов", - цитирует пресс-служба выступление Токаева в четверг на пленарной сессии Баосского азиатского форума (БАФ).

Ранее сообщалось, что в трех регионах Казахстана планируется начать работы по изучению потенциала лития. В частности, председатель правления АО "Национальная геологическая служба" Ерлан Галиев заявлял в ходе форума партнерства Евросоюза и Казахстана в Бельгии, что "в рамках государственного геологического изучения недр планируется начать работы по изучению потенциала лития в трёх регионах Казахстана".

"Если на восточных и южно-восточных частях прогнозируются коренные месторождения лития, то минерализованные рассолы Аральского осадочного бассейна, по первичным сведениям, весьма благоприятны на литий. Его геологические условия схожи солончаком Салар-де-Атакама в Чили, где содержится около 30% всех мировых запасов лития", - заявил Галиев.

По словам председателя правления, на 2023 год на государственном балансе в Казахстане числится шесть месторождений, где может быть литий: Юбилейное, Верхне-Баймурзинское, Бакенное, Ахметкино, Медведка, Ахмировское.

"Значительные запасы лития и РЗМ (редкоземельных металлов - ИФ) сконцентрированы в отвалах и "отвальных песках" обогатительных фабрик и месторождений центрального и южного Казахстана и редкометалльных месторождений восточного Казахстана", - сказал он.

Галиев заверял, что АО "Национальная геологическая служба" готово к партнерству с иностранными компаниями и пригласил заинтересованные лица для ознакомления с проектами, пообещав предпринять все необходимые меры для обеспечения благоприятных условий для инвесторов.

Позже стало известно, что немецкие компании Knauf Gruppe, GP Gunter Papenburg AG, Roxtec и немецкий институт лития (ITEL) сформировали консорциум для разработки и производства лития, используя в качестве основы месторождения Казахстана.