Предварительная оценка полной электрификации БАМа будет готова до декабря

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Предварительная оценка полной электрификации БАМа будет готова до декабря, сообщил журналистам первый замминистра транспорта Валентин Иванов в кулуарах международного форума "Цифровая транспортация"

"Мы провели комиссию по развитию железнодорожной инфраструктуры Дальнего Востока под председательством Савельева Виталия Геннадьевича. Вместе с Минэнерго этот вопрос обсудили и договорились о том, что сейчас выверим потребности РЖД в объеме электрификации - какие мощности есть, какая дополнительно потребуется мощность. Исходя из этого Минэнерго сформирует свой объем генерации. Мы взяли порядка месяца-двух на выполнение этой работы", - сказал он.

Президент Владимир Путин, выступая на ВЭФ-2024, заявил, что БАМ должен стать не только полностью двухпутным, но и полностью электрифицированным.