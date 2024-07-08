Путин называет БАМ ключевым звеном в хозяйственном освоении Сибири

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин направил поздравление участникам торжественных мероприятий, посвященных 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

"Полвека назад легендарная стройка объединила для решения общегосударственных задач сотни тысяч гражданских специалистов и воинов-железнодорожников. Благодаря энтузиазму и героическому, самоотверженному труду строителей, изыскателей, рабочих, представителей других профессий были возведены километры стальных дорог, мосты и туннели, технические сооружения", - говорится в поздравлении президента РФ, опубликованном на сайте Кремля.

Путин также подчеркнул, что "БАМ дал жизнь новым городам и поселкам, железнодорожным станциям, стал местом рождения смелых идей и замыслов".

"Сегодня Байкало-Амурская магистраль является важной, неотъемлемой составляющей единой транспортной системы страны, ключевым звеном в хозяйственном освоении обширных территорий Сибири и Дальнего Востока. БАМ помог открыть для отечественной экономики перспективные, быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транспортный маршрут для всей Евразии", - подчеркнул глава государства.

При этом, по словам Путина, "сама жизнь убедительно доказала востребованность этой стратегической магистрали", поэтому "на повестке дня - дальнейшая модернизация БАМа и Транссиба, повышение их пропускной способности, обновление железнодорожной инфраструктуры".

Президент РФ пожелал ветеранам-бамовцам, нынешнему поколению железнодорожников и строителей успехов и всего наилучшего.