Автопроизводитель Stellantis начал поиск нового CEO

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Автопроизводитель Stellantis NV, образованный в результате слияния Fiat Chrysler и PSA Group, начал поиск нового CEO на смену Карлосу Таваресу.

Таварес все больше подвергается критике со стороны дилеров Stellantis в США, а также профсоюза United Auto Workers (UAW), пишет Market Watch. Показатели автоконцерна на американском рынке в первом полугодии были слабыми, и на складах Stellantis образовались избытки готовых машин.

В сообщении, опубликованном Stellantis в понедельник, говорится, что срок пятилетнего контракта Тавареса на посту CEO истекает в начале 2026 года.

"Это обычный подход, когда совет директоров рассматривает такой вопрос с необходимой предусмотрительностью, учитывая важность должности CEO", - отмечается в сообщении автоконцерна.

Акции Stellantis прибавляют в цене 0,9% в ходе торгов в Милане во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 34%.