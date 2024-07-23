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Мировой выпуск стали в июне вырос на 0,5% до 161 млн т

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Производство стали в 71 стране мира, предоставляющей данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в июне 2024 года увеличилось на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 161,4 млн тонн, сообщила организация.

В январе-июне выпуск металла не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 954,6 млн тонн.

Россия в прошлом месяце, по предварительным данным ассоциации, сократила выпуск стали на 4,1% в годовом выражении, до 6 млн тонн, за шесть месяцев этого года производство упало на 3% до 36,8 млн тонн.

Производство стали (млн тонн):

июнь 2024 Динамика к июню 2023 Январь-июнь 2024 Динамика к январю-июню 2023
Всего (71 страна) 161,4 0,5 % 954,6 0,0 %
Страны ЕС (27) 11,1 5,1 % 67,2 0,9 %
Россия, страны СНГ, Украина 7,4 1,4 % 44 0,1 %
Россия 6,0* -4,1 % 36,8 -3,0 %
Китай 91,6 0,2 % 530,6 -1,1 %
Индия 12,3 6,0 % 74,2 7,4 %
Япония 7,0 -4,2 % 42,7 -2,6 %
США 6,7 -1,5 % 40,0 -2,4 %
Южная Корея 5,1 -7,2 % 31,5 -6,4 %
Германия 3,2 8,9 % 19,4 4,5 %
Турция 3,1 4,3 % 18,6 16,9 %
Иран 2,6 -8,5 % 16,6 5,9 %
Бразилия 2,9 11,8 % 16,4 2,4 %

*предварительные данные

World Steel Association Всемирная ассоциация стали
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