Мировой выпуск стали в июне вырос на 0,5% до 161 млн т
Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Производство стали в 71 стране мира, предоставляющей данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в июне 2024 года увеличилось на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 161,4 млн тонн, сообщила организация.
В январе-июне выпуск металла не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 954,6 млн тонн.
Россия в прошлом месяце, по предварительным данным ассоциации, сократила выпуск стали на 4,1% в годовом выражении, до 6 млн тонн, за шесть месяцев этого года производство упало на 3% до 36,8 млн тонн.
Производство стали (млн тонн):
|июнь 2024
|Динамика к июню 2023
|Январь-июнь 2024
|Динамика к январю-июню 2023
|Всего (71 страна)
|161,4
|0,5 %
|954,6
|0,0 %
|Страны ЕС (27)
|11,1
|5,1 %
|67,2
|0,9 %
|Россия, страны СНГ, Украина
|7,4
|1,4 %
|44
|0,1 %
|Россия
|6,0*
|-4,1 %
|36,8
|-3,0 %
|Китай
|91,6
|0,2 %
|530,6
|-1,1 %
|Индия
|12,3
|6,0 %
|74,2
|7,4 %
|Япония
|7,0
|-4,2 %
|42,7
|-2,6 %
|США
|6,7
|-1,5 %
|40,0
|-2,4 %
|Южная Корея
|5,1
|-7,2 %
|31,5
|-6,4 %
|Германия
|3,2
|8,9 %
|19,4
|4,5 %
|Турция
|3,1
|4,3 %
|18,6
|16,9 %
|Иран
|2,6
|-8,5 %
|16,6
|5,9 %
|Бразилия
|2,9
|11,8 %
|16,4
|2,4 %
*предварительные данные