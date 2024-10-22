Мировой выпуск стали в сентябре упал на 4,7% г/г

В январе-сентябре выпуск металла понизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9% и составил 1,394 млрд тонн.

Россия в сентябре, по предварительным данным ассоциации, сократила выпуск стали на 10,3% в годовом выражении, до 5,6 млн тонн, за девять месяцев этого года производство упало на 5,5%, до 54 млн тонн.

Производство стали (млн тонн):

сентябрь 2024 Динамика к сентябрю 2023 Январь-сентябрь 2024 Динамика к январю-сентябрю 2023 Всего (71 страна) 143,6 -4,7% 1 394,1 -1,9% Страны ЕС (27) 10,5 0,3% 97,8 1,5% Россия, страны СНГ, Украина 6,8 -7,6% 64,9 -2,5% Россия 5,6* -10,3% 54,0 -5,5% Китай 77,1 -6,1% 768,5 -3,6% Индия 11,7 -0,2% 110,3 5,8% Япония 6,6 -5,8% 63,3 -3,2% США 7,0 0,7% 53,8 -1,7% Южная Корея 5,5 1,3% 48,1 -4,6% Германия 3,0 4,3% 28,4 4,0% Турция 3,1 6,5% 27,9 13,8% Бразилия 2,8 9,9% 25,2 4,4% Иран 1,5* -41,2% 21,3 -3,1%

*предварительные данные