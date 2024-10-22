Мировой выпуск стали в сентябре упал на 4,7% г/г
Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Производство стали в 71 стране мира, предоставляющей данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в сентябре 2024 года сократилось на 4,7% в годовом исчислении, до 143,6 млн тонн, сообщила организация.
В январе-сентябре выпуск металла понизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9% и составил 1,394 млрд тонн.
Россия в сентябре, по предварительным данным ассоциации, сократила выпуск стали на 10,3% в годовом выражении, до 5,6 млн тонн, за девять месяцев этого года производство упало на 5,5%, до 54 млн тонн.
Производство стали (млн тонн):
|сентябрь 2024
|Динамика к сентябрю 2023
|Январь-сентябрь 2024
|Динамика к январю-сентябрю 2023
|Всего (71 страна)
|143,6
|-4,7%
|1 394,1
|-1,9%
|Страны ЕС (27)
|10,5
|0,3%
|97,8
|1,5%
|Россия, страны СНГ, Украина
|6,8
|-7,6%
|64,9
|-2,5%
|Россия
|5,6*
|-10,3%
|54,0
|-5,5%
|Китай
|77,1
|-6,1%
|768,5
|-3,6%
|Индия
|11,7
|-0,2%
|110,3
|5,8%
|Япония
|6,6
|-5,8%
|63,3
|-3,2%
|США
|7,0
|0,7%
|53,8
|-1,7%
|Южная Корея
|5,5
|1,3%
|48,1
|-4,6%
|Германия
|3,0
|4,3%
|28,4
|4,0%
|Турция
|3,1
|6,5%
|27,9
|13,8%
|Бразилия
|2,8
|9,9%
|25,2
|4,4%
|Иран
|1,5*
|-41,2%
|21,3
|-3,1%
*предварительные данные