Два кипрских юрлица HeadHunter получили разрешение Кипра на редомициляцию в РФ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Кипрские компании группы HeadHunter - Headhunter Group PLC и Headhunter FSU Ltd - получили свидетельства от регистратора компаний Кипра о продолжении деятельности в иностранной юрисдикции, необходимые для их редомициляции в Россию, говорится в сообщении МКПАО "Хэдхантер".

В релизе уточняется, что свидетельства являются "официальным согласием на переезд компаний в Россию, и в настоящее время группа приступила к необходимым регистрационным действиям".

МКПАО "Хэдхантер" - новая материнская компания группы HeadHunter (HH), с 26 сентября ее акции торгуются на Мосбирже. МКПАО находится в процессе корпоративной реструктуризации; второй этап предполагает увеличение доли в кипрской Headhunter Group PLC (изначально являлась материнской компанией группы HH) с 72,7% до 85,71%.

Завершение редомициляции обеспечит возможность объявлять и осуществлять выплаты дивидендов акционерам, напоминает МКПАО в своем сообщении. Ранее компания анонсировала специальный дивиденд в размере от 640 до 700 рублей на акцию, он может быть выплачен до конца 2024 года.