Минск и Москва обсудили ускорение поставок продукции военного назначения

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Госкомвоенпрома Белоруссии Дмитрий Пантус на выставке "ADEX-2024" в Азербайджане провел встречу с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Росси Дмитрием Шугаевым, они обсудили ускорение поставок военной продукции в рамках исполнения гособоронзаказов, сообщили в пресс-службе ГВПК.

"Стороны обсудили вопросы текущего взаимодействия, корректировки действующей нормативной правовой базы сотрудничества в целях оптимизации процесса и ускорения сроков взаимных поставок продукции военного назначения в рамках исполнения государственных оборонных заказов двух государств", - говорится в сообщении.

Также определены сроки проведения очередного заседания комиссии по военно-техническому сотрудничеству.