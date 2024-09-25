Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в октябре сохранится на нулевом уровне

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в октябре снова будет нулевой, на подсолнечный шрот повысится на 1,6%.

Расчет пошлин представил Минсельхоз.

Пошлина на масло держится на нулевом уровне с июня 2023 года.

Пошлина на подсолнечный шрот повысится на 1,6% до 2 тыс. 927,6 рубля с 2 тыс. 880,7 рубля в сентябре.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло - $862,2 за тонну ($823,6 месяц назад), на шрот - $217,4 ($222,3).

Базовая цена для расчета пошлины на шрот составляет 15 875 рублей за тонну, для расчета пошлины на масло - 82 500 рублей за тонну.

Пошлины на масло и шрот рассчитываются в рублях с июля 2022 года. Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (15 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

В августе эти пошлины были продлены сразу на два года – до 1 сентября 2026 года.