Россия за восемь месяцев увеличила экспорт подсолнечного масла на 28%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Россия за восемь месяцев 2024 года экспортировала 3,8 млн тонн подсолнечного масла, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе со ссылкой на оценки экспертов.

В топ-3 импортеров вошли Индия, на которую пришлось 35% поставок, Турция - 14%, Китай - 13%.

По предварительным расчетам "Агроэкспорта", к 2030 году объем российских поставок подсолнечного масла может достичь 5,7 млн тонн.

"Агроэкспорт" также сообщил, что Россия за последние два сезона лидирует в производстве подсолнечного масла: по итогам 2022/23 сельхозгода его было выпущено 6,6 млн тонн, что на 14% больше, чем сельхозгодом ранее. На мировой рынок было поставлено 4,1 млн тонн.

Как сообщалось, по оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), сбор масличных культур в этом году в России снизится до 28,5 млн тонн.

По данным Росстата, в 2023 году Россия собрала 29,86 млн тонн масличных культур против 29,1 млн тонн в 2022 году. В том числе сбор подсолнечника вырос до 17,25 млн тонн с 16,4 млн тонн в 2022 году, сои - до 6,8 млн тонн с 6 млн тонн. Урожай рапса снизился до 4,2 млн тонн с 4,5 млн тонн соответственно.