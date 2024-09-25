ЦБ калибровал сентябрьский сигнал по ДКП исходя из высокой вероятности нового повышения ставки

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Банк России при выборе формулировки сигнала о будущей направленности денежно-кредитной политики в заявлении по итогам сентябрьского совета директоров исходил из того, что новое повышение ставки высоковероятно.

Совет директоров ЦБ 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт - с 18% до 19%. Остановившись на этом варианте (а не более жестком сценарии с шагом в 2 п.п.), Банк России послал рынку ястребиный сигнал: регулятор "допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании".

В резюме обсуждения, опубликованном в среду, ЦБ аргументировал такой выбор. "Выбирая между жестким и умеренно жестким сигналом, участники отметили, что вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки высока", - говорится в документе.

В этих условиях, счел совет директоров, целесообразнее дать понять, что Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. "Повышение ключевой ставки в сочетании с жестким сигналом эффективнее "настроит" необходимую степень жесткости денежно-кредитных условий. Жесткий сигнал поддержит ожидания экономических агентов о длительном сохранении жестких денежно-кредитных условий", - полагает ЦБ.

Что касается шага повышения ставки, то более умеренный вариант обосновывался тем, что, несмотря на более высокую, чем ожидалось, инфляцию в июле-августе, пока нельзя однозначно сказать, что среднесрочная траектория инфляции значимо отклонилась от июльского базового прогноза, сказано в резюме. Повышение ключевой ставки до 19% годовых более соразмерно уточненной оценке текущего инфляционного давления, решил ЦБ.

При этом участники заседания отметили, что инфляция в III квартале 2024 года складывается выше ожиданий Банка России.

"Высокое ценовое давление - это в значительной степени результат перегрева, который наблюдался в экономике в первом полугодии 2024 года. Ужесточение денежно-кредитной политики в последние месяцы еще не в полной мере отразилось на динамике цен из-за временных лагов. В то же время инфляционное давление в июле-августе оказалось выше, чем оценивал Банк России на момент принятия решения по ключевой ставке в июле. Участники согласились, что с высокой вероятностью в 2024 году темпы роста цен превысят июльский прогноз Банка России. Учитывая уточнение оценки текущего ценового давления, жесткость денежно-кредитных условий для снижения инфляции к цели в 2025 году, по мнению участников совещания, должна быть выше", - сказано в резюме.