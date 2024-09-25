ЦБ считает, что произошедшее ослабление рубля мало отразится на инфляции

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Произошедшее ослабление рубля будет иметь слабый проинфляционный эффект, говорится в резюме по итогам сентябрьского заседания совета директоров ЦБ РФ.

В целом динамика курса остается стабильной: рубль вернулся к уровням мая 2024 года после значительного укрепления в летние месяцы, отмечает регулятор.

Вместе с тем, ценообразование на валютном рынке на фоне усиления санкций временно стало менее эффективным, усилилась сегментация рынка, подчеркнул ЦБ. "В дальнейшем можно ожидать адаптации участников рынка к новым условиям и выравнивания курса рубля в разных сегментах рынка", - считает Банк России.