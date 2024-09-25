Глава АСВ отметил рост склонности населения к сбережениям более чем вдвое за два года

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Склонность населения к сбережениям за последние два года выросла более чем вдвое на фоне высоких ставок в экономике: доля доходов, направляемых на вклады, достигла 13,5% против 5-6% несколько лет назад, заявил глава Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников.

Он привел эти данные на XXI Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.

"Мы наблюдаем за последние два года эффекты, которые не видели уже очень давно, с 2010 года. Это, я бы даже сказал, лавинообразный приток средств на банковские счета и вклады. В прошлый год это 10 трлн рублей, рынок вырос на 21%. За полгода текущего года это уже 7 трлн, плюс 13% к базе. Очевидно, что это влияние тех ставок, которые у нас есть сейчас в экономике", - сказал Мельников.

"Вот тоже еще весьма любопытная цифра. За последние два года у нас сберегательная активность населения, точнее, склонность к сбережениям, выросла более чем в два раза. Если несколько лет назад примерно 5-6% денежных доходов шло на вклады, то сегодня это уже 13,5%. Это тоже влияние тех ставок, которые у нас сейчас есть на рынке. То есть, по сути, у нас сейчас наблюдается ситуация, когда банковский сектор, как магнит, начинает стягивать ресурсы из других секторов. Это искажение, которого быть не должно", - добавил глава АСВ.

По данным ЦБ, за 8 месяцев этого года средства населения в банках выросли на 6 трлн рублей (+13,3%) - до 51,3 трлн рублей. Увеличение этого показателя более чем в два раза превышает результат за тот же период 2023 года (+2,6 трлн рублей, +7%).

По мнению Мельникова, до тех пор, пока не снизится инфляция, не уйдет перегрев экономики и не начнут работать охлаждающие меры Центрального банка, в системе не будет достаточно денег для структурной трансформации экономики.

"Это будут короткие ресурсы, привлеченные под очень короткие ставки. Поэтому я очень хотел бы, чтобы та политика, которую проводит Центральный банк, как можно быстрее дала свои результаты", - отметил он.