Сальдированная прибыль предприятий РФ в январе-июле сократилась на 6,3%

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Предприятия РФ в январе-июле 2024 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 17 трлн 376,7 млрд рублей, что на 6,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в среду Росстат.

В том числе в июле сальдированная прибыль предприятий составила 3 трлн 473,0 млрд рублей, снизившись на 8,2% относительно июля 2023 года (3 трлн 784,7 млрд рублей).

Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых снизилась в январе-июле 2024 года на 4,0% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составила 3 трлн 732,7 млрд рублей. В том числе в сфере добычи нефти и природного газа показатель снизился на 1,1% до 2 трлн 907,0 млрд рублей. В сфере добычи угля был получен сальдированный убыток в размере 3,1 млрд рублей против прибыли 316,1 млрд рублей в январе-июле 2023 года.

В обрабатывающих производствах сальдированная прибыль за семь месяцев 2024 года снизилась на 4,1% и составила 5 трлн 465,3 млрд рублей.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха сальдированная прибыль сложилась на уровне 794,9 млрд рублей, что на 28,9% меньше, чем годом ранее.

В оптовой и розничной торговле сальдированная прибыль снизилась на 21,3% и оказалась в объеме 1 трлн 665,4 млрд рублей.

В сельском хозяйстве сальдированная прибыль по итогам января-июля сложилась на уровне 415,3 млрд рублей (рост на 31,7%), в строительстве - 378,3 млрд рублей (рост на 10,6%), в сфере транспортировки и хранения - 1 трлн 327,1 млрд рублей (рост на 22,6%).

Как сообщалось, в 2023 году предприятия РФ получили сальдированную прибыль в размере 33 трлн 306,3 млрд рублей, что на 35,2% больше, чем в 2022 году (когда наблюдалось снижение на 12,6% по сравнению с предыдущим годом).