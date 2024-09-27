Цены на нефть опускаются и завершают неделю существенным снижением

Brent подешевела до $71,49 за баррель

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо опускаются на торгах в пятницу, завершая неделю существенным снижением в связи с ожиданиями роста предложения на рынке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составила $71,49 за баррель, что на $0,11 (0,15%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $1,86 (2,5%), до $71,6 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,07 (0,1%), до $67,6 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $2,02 (2,9%), до $67,67 за баррель.

На этой неделе Brent потеряла уже 4,2%, WTI - 4,9%.

Снижению цен на нефть способствует опубликованная накануне газетой Financial Times информация о том, что Саудовская Аравия готовится к увеличению добычи. По данным FT, ссылающейся на информированные источники, Эр-Рияд готов отказаться от неофициального ориентира цены на нефть в $100 за баррель в рамках подготовки к наращиванию добычи. Власти страны твердо намерены придерживаться плана, в рамках которого ОПЕК+ начнет постепенно снимать ограничения на нефтедобычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен на нефть, отметили источники.

Между тем, власти западной и восточной частей Ливии согласовали назначение нового главы Центробанка, что, как ожидается, позволит преодолеть кризис, спровоцировавший резкое сокращение поставок нефти из страны. Власти восточной части Ливии пообещали быстро восстановить остановленную добычу.

"Новое соглашение между двумя администрациями Ливии может привести к возврату на рынок поставок в размере свыше 500 тыс. баррелей нефти в сутки в краткосрочной перспективе, отмечает аналитик Standard Chartered в Сингапуре Хань Чжун Лян. - Этот фактор сказывается на настрое участников рынка".

Трейдеры следят за ситуацией с ураганом "Элен", из-за которого уже была приостановлена работа примерно четверти нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе. Ураган, однако, вероятно, минует основной район добычи нефти и газа, отмечает Market Watch.