Мошеннические кредиты ударили по cost of risk розничного портфеля ВТБ в августе

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ в августе отразил рост расходов на резервы по розничным кредитам, которые были выданы во втором квартале клиентам, подвергшимся мошенническим схемам.

"На август приходится вызревание одного особого нашего портфеля. Этот портфель выдавался в апреле, мае и июне, и выход на просрочку 90+ приходится на август. Это портфель в несколько миллиардов рублей, который связан с вкладом мошенничества. Это убеждение наших клиентов разными методами социальной инженерии, а также автоматическими методами, взятие кредитов на имя наших клиентов, которые мы резервируем, и это порождает скачок cost of risk по розничному бизнесу, который приходится на август, сентябрь, октябрь", - рассказал журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Расходы банка на резервы по розничному портфелю в августе выросли до 14,6 млрд рублей с 10,3 млрд рублей, а стоимость риска - до 2,2% с 1,6%.

"Увеличение примерно на 0,6 п.п. при ежемесячном приросте, половина из этого - вызревание мошеннического портфеля, который исчезнет в октябре и не будет больше влиять на волатильность отчета о прибылях и убытках по месяцам", - отметил он.